Estos son los signos más deshonestos, según la Astrología

La honestidad es una virtud que todos buscamos en las personas con las que nos rodeamos. Sin embargo, existen casos que esa cualidad es débil o no existe y, según la Astrología, es algo que viene impreso en la personalidad de las personas al momento de nacer. ¿Te has preguntado que signos son los más deshonestos?

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Esta creencia se caracteriza por dar detalles sobre cómo es la personalidad de cada signo del zodiaco, por lo que describe así la forma de ser de las personas según su fecha de nacimiento. A partir de este punto es que puede señalar qué personas no son honestas con los demás.

¿Qué relación hay entre la personalidad y la Astrología?

La Astrología tiene como campo de estudio al universo y de este no solo analiza el comportamiento de los astros, sino que también interpreta sus energías. Es así como logra establecer una relación directa con la vida terrenal, a través de los doce signos del zodiaco.

En ese marco, la Astrología señala que es el universo el que determina los rasgos más sobresalientes en la personalidad de las personas. Por lo tanto, según la fecha en que nacieron, les corresponden ciertas particularidades que terminan siendo comunes entre quienes comparten el mismo signo del zodiaco.

¿Qué signos son los más deshonestos?

Según la Astrología, y con base en lo señalado anteriormente, algunos signos del zodiaco tienen entre sus cualidades a la deshonestidad. Es en este punto que pone el foco sobre Capricornio y Acuario a los que señala por decir mentiras que por lo general son situacionales y condicionales.

Capricornio es un signo que cuando se le exige que diga la verdad puede acudir al sarcasmo para evadir cualquier pregunta que sienta incómoda. Por su parte, Acuario es un signo que se guarda la verdad para cuando cree que la otra persona en verdad la necesita, sin embargo tienden a mentir con el fin de evitar confrontaciones.