Konan Big lucía muy diferente cuando era joven: así se veía antes el amigo de Poncho De Nigris

El público de Monterrey y del norte del país recuerda muy bien a Konan Big, uno de los personajes más pintorescos de la televisión regiomontana. Con su estilo irreverente, frases directas y una personalidad que siempre genera comentarios, se convirtió en figura recurrente en programas locales, sobre todo al lado de Poncho De Nigris, con quien ha compartido incontables momentos en pantalla.

Hoy, todos lo identifican por su look actual: fornido, tatuado y con un estilo que impone respeto. Pero pocos se han detenido a ver cómo lucía cuando era más joven, en una etapa muy distinta a la que lo hizo popular. ¿Lo recuerdas?

¿Cómo se veía Konan Big cuando era joven?

En fotografías que han circulado en redes, se aprecia a un Konan Big mucho más delgado y sin tatuajes visibles. Su rostro también mostraba facciones más suaves y un estilo menos llamativo.

(Facebook/Konan Big) Así lucía Konan Big de joven.

En comparación con la imagen ruda que hoy lo caracteriza, en aquel entonces tenía un aire más relajado y hasta juvenil, lejos de la figura polémica que después construyó en televisión.

¿Por qué cambió tanto la imagen de Konan Big?

El paso del tiempo y su incursión en el mundo del espectáculo marcaron un antes y un después de Konan Big. A medida que fue ganando notoriedad, también desarrolló una personalidad más fuerte frente a cámaras.

Los tatuajes, el cuerpo trabajado en el gimnasio y la actitud desafiante se convirtieron en parte de su sello personal.

Ese cambio no pasó desapercibido para quienes lo siguen desde sus primeras apariciones, pues representó la evolución de un joven común a un personaje televisivo con estilo propio.

¿Qué relación tiene Konan Big con Poncho De Nigris?

La amistad con Poncho De Nigris y Konan Big ha sido una de las más comentadas en la farándula regiomontana. Juntos protagonizaron momentos virales en televisión, con dinámicas llenas de humor y ocurrencias que marcaron a toda una generación de televidentes.

Esa relación lo mantuvo en la mira del público, y a pesar de las polémicas que en ocasiones lo rodearon, Konan Big sigue siendo recordado como parte esencial del fenómeno televisivo que nació en Monterrey. Actualmente, el luchador participa con De Nigris en su pódcast “Jalando Fierro”.