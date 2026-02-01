4 signos que en el Año Nuevo Chino 2026 se van a quedar solteros

El Año Nuevo Chino 2026 se va a celebrar el 17 de febrero, dando inicio a la llegada de la primavera. Ante las vísperas de la importante fiesta, son muchos los usuarios que desean conocer qué suerte les va a deparar a cada uno de los signos.

Es así que te vamos a explicar cuáles son los horóscopos chinos que posiblemente se van a quedar solteros. Te damos todos los detalles al respecto; podrían identificarse algunos de ellos.

¿Qué signos van a estar solteros?

El primero de ellos es el Dragón, ya que en el tema del romance no tendrán muchas oportunidades, pero podrían sufrir ciertos desacuerdos por situaciones prácticas o simples trivialidades. Ellos estarán más enfocados en su carrera o en temas profesionales. Si tienes pareja, debes priorizar tu comunicación e inyectar frescura al romance.

Otro de los signos que se van a quedar solteros es, sin duda, el mono, puesto que van a ser exigentes y críticos en el amor, causando tensiones en las relaciones; deben aprender a aceptar las virtudes de la pareja y serán propensos a conflictos. Controla tus emociones.

El tercer afectado será el ratón, pero ellos se destacaron por su suerte, que es fluctuante, y la vida sentimental será impredecible, generando enredos emocionales. Ante un posible romance, sería importante evaluar la compatibilidad que hay, en especial cuando se trata de algo a largo plazo. Si tienes pareja, debes ser más tolerante.

Por último, el buey será propenso a fricciones, haciendo que se sienta solo o que la llegada de una pareja se esté retrasando. Si aparece un posible romance, las inseguridades se encargarán de generar indecisión en el Año Nuevo Chino 2026. Deja de lado la preocupación excesiva del futuro y enfócate en conocer a la persona en el presente.

¿Los signos más solteros?

Considerando lo que se mencionó al inicio, es importante conocer los signos que se van a quedar solteros en el Año Nuevo Chino 2026 . Recordemos que los horóscopos chinos dependen de tu año de nacimiento; estos son los años que corresponden a los animales que mencionamos: