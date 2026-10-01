3 signos que encontrarán el amor del 1 al 4 de octubre
Estos son días de cambio energético por lo que el plano amoroso se verá movilizado por la astrología.
Ya inició un nuevo mes por lo que las energías se encuentran en movimiento para traer nuevos cambios a favor de cada uno de los signos. En este caso vamos a hablar de aquellos que encontrarán el amor.
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Los afortunados serán Géminis, Cáncer y Leo van a encontrar el amor o consolidar tu relación. La astrología marca que el mes llegará con oportunidades y vibras favorables para el amor.
¿Cómo impactará a estos signos el amor?
La energía cósmica va a impactar a estos signos en el amor de la siguiente manera:
Géminis
Las personas que se encuentran solteras van a poner prioridad hacia lo profesional, pero en el plano amoroso puede que comiences a conocer a alguien que valga verdaderamente la pena. Lo importante en estos primeros días es que puedas controlar las inseguridades y no frenar la relación por miedo al fracaso. Dale una oportunidad sincera a esa persona.
Cáncer
Para este signo octubre llegará con sorpresas. Comenzará una nueva historia romántica que está muy cerca. Una persona de tu entorno cotidiano o alguien que considerabas lejano empezará a perfilarse como alguien sumamente importante para tu futuro. Ten en cuenta el dejar los fantasmas del pasado que te dejen en la timidez, abre los ojos a lo que te rodea.
Leo
Los leoninos que estén en pareja tienen que aprovechar los primeros días del mes para tener conversaciones profundas sobre el futuro. Los compromisos, mudanzas juntos o planes de boda cuentan con un fuerte impulso cósmico.
Aquellos que estén solteros tienen a alguien en mente que no pueden sacar de su cabeza por lo que los astros te llevan a dar el primer paso. Tu magnetismo personal estará por los cielos, ayudándote a conectar de manera auténtica.
Es importante que cortes de raíz los vínculos que no te aportan nada en tu vida y haz un espacio para los que si tienen un futuro contigo.