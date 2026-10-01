Los signos que son bendecidos por el universo con suerte en el amor a partir de hoy 1 de octubre, según las predicciones de Mhoni Vidente

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente reveló que 6 signos del zodiaco inician el mes de octubre con un regalo del universo: suerte en la energía del amor que se manifiesta a través de los sentimientos, nuevos romances, reconciliaciones y vínculos más fuertes. Cáncer y Escorpio son de los más afortunados, pero no los únicos. Descubre cuáles son sus predicciones que podrían cumplirse.

1. CÁNCER

Es uno de los mensajes más claros para este signo: las predicciones anuncian una etapa favorable para el amor, especialmente para quienes están solteros. La energía invita a abrirse a nuevas conexiones, pues podría aparecer alguien con intenciones verdaderas. Sagitario y Escorpio destacan como signos compatibles . Clave amorosa: nuevos comienzos y posibilidad de una relación seria.

2. ESCORPIO

La energía de La Estrella anuncia esperanza, renovación y recuperación de la ilusión. En el amor, esta carta sugiere que una conexión inesperada podría aparecer, mientras que una persona del pasado tendría posibilidades de regresar con intenciones serias. Clave amorosa: reencuentros y nuevas oportunidades sentimentales.

3. SAGITARIO

Para Sagitario, las predicciones anuncian que se abren las puertas a amores nuevos después de una etapa emocionalmente pesada. Es un momento para dejar atrás aquello que ya terminó y permitir que nuevas personas despierten nuevamente la ilusión. Clave amorosa: cerrar ciclos y comenzar una nueva historia.

4. CAPRICORNIO

Las predicciones señalan el acercamiento de personas compatibles con intenciones serias, especialmente de signos de fuego y aire. Aries, Géminis o Libra podrían buscar a Capricornio para hablar de asuntos relacionados con el amor. Clave amorosa: estabilidad y acercamientos con potencial de compromiso.

5. PISCIS

Piscis podría recibir noticias de una persona que anteriormente no supo valorarlo y que ahora regresa arrepentida. Sin embargo, las predicciones también hablan de nuevas oportunidades, por lo que el signo tendrá que decidir qué camino sentimental quiere seguir. Clave amorosa: reconciliaciones y posibilidad de comenzar de nuevo.

Piscis es uno de los signos elegidos por el universo para la suerte en el amor.|(Especial/Canva)

6. LEO

Para Leo, la energía amorosa podría manifestarse a través de una persona que finalmente demuestra que busca algo más serio. Además, las predicciones semanales señalan la posibilidad de un amor nuevo y compatible con Sagitario o Aries. Clave amorosa: declaraciones inesperadas y nuevos romances.