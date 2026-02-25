Los signos que tendrán un golpe de suerte del 25 al 28 de febrero gracias a la unión de Mercurio y Venus

Entre el 25 y el 28 de febrero de 2026, se potencia una de las alineaciones más favorables del mes: la conjunción entre Mercurio y Venus en Piscis. Este encuentro planetario activa una energía de armonía, oportunidades y conexiones significativas para todos los signos del zodiaco.

Sin embargo, algunos serán alcanzados por la buena fortuna en temas vinculados a la comunicación, el amor y las decisiones importantes. En astrología, cuando Mercurio (planeta que rige la mente y la palabra) se une con Venus (regente del amor, el placer y los vínculos), se abre un portal energético que favorece acuerdos, encuentros, reconciliaciones y noticias positivas.

Los 7 signos con más suerte por la conjunción de Mercurio y Venus en Piscis en los últimos días de febrero

Aries: recibe noticias positivas que destraban situaciones estancadas. La suerte llega a través de conversaciones clave o decisiones internas que le aportan claridad. Tauro: se ve favorecido en vínculos sociales y proyectos colectivos. Aparecen oportunidades a través de contactos o propuestas inesperadas. Géminis: vive avances en el plano profesional. Puede recibir reconocimiento, propuestas laborales o definiciones importantes. Cáncer: experimenta expansión emocional y nuevas oportunidades vinculadas a viajes, estudios o crecimiento personal. Leo: se beneficia en temas económicos o acuerdos. La energía favorece decisiones que generan estabilidad y confianza. Libra: recibe buenas noticias en relaciones. Se fortalecen vínculos o aparecen nuevas oportunidades afectivas. Piscis: con la conjunción en su signo, es uno de los grandes protagonistas. Vive un momento de magnetismo personal, claridad emocional y oportunidades que marcan un nuevo comienzo.

¿Qué significa la conjunción de Mercurio y Venus en Piscis y cuál es su energía disponible?

A nivel energético, la conjunción de Mercurio y Venus en Piscis activa una vibración de armonía, sensibilidad y conexión emocional profunda. Es una energía que favorece la empatía, el entendimiento y la posibilidad de expresar sentimientos con mayor claridad y suavidad.

La energía disponible impulsa encuentros significativos, acuerdos favorables y decisiones guiadas por la intuición. Piscis aporta una cualidad soñadora y espiritual que permite conectar con lo que verdaderamente importa, generando oportunidades que no solo son positivas, sino también alineadas con el bienestar emocional y el crecimiento personal.