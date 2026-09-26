5 signos que multiplican su dinero del 27 de septiembre al 1 de octubre
Las energías estarán de su lado por lo que es momento de aprovecharlas para obtener dinero.
El dinero es una de las cosas que muchos desean tener, pero a veces no es fácil conseguirlo. La astrología dice que hay 5 signos del zodiaco que van a multiplicar su dinero del 27 de septiembre al 1 de octubre.
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Cabe destacar que los signos en cuestión se van a ver favorecidos por el tránsito de la temporada de Libra y la reactivación de energías de abundancia antes del cierre de mes son.
¿Cuáles son los signos que multiplicarán su dinero?
Los signos que se verán beneficiados son:
Libra
Libra tiene el sol en su signo y una gran influencia de Venus. Este es el momento ideal para atraer la abundancia, negociar aumento o también cerrar los acuerdos comerciales muy lucrativos.
Virgo
En cuanto a Virgo verá reflejado el fruto de sus esfuerzos anteriores. Podrán percibir dinero extra, ingresos imprevistos o nuevas propuestas laborales que serán altamente rentables.
Capricornio
Luego tenemos al afortunado de Capricornio a quien se le activará el éxito material. Puede que reciban sorpresas económicas importantes, puede haber un pago por adelantado o una nueva oportunidad de liderazgo que elevará sus ingresos.
Piscis
También se verá beneficiado Piscis cuya energía astral va a acelerar el cobro de dinero, la resolución de trámites legales pendientes y el cierre definitivo de ciclos financieros complejos.
Aries
Por último, tenemos a Aries que tendrá abierto el panorama para monetizar proyectos antiguos que estaban pausados, permitiéndoles aumentar sus tarifas o cerrar contratos importantes.