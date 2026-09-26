Game of Thrones no es la 1: Revelan las 100 mejores series del siglo XXl
Un nuevo ranking reúne las series que han marcado la televisión del siglo XXI.
Recientemente, The New York Times reveló su listado con lo que consideran son las 100 mejores series del siglo XXI, la cual fue elaborada con más de 516 votos de la industria, dejando como claro ganador a Breaking Bad, que ocupa el primer lugar, seguida por The Wire y Mad Men, mientras Game of Thrones aparece en la sexta posición.
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¿Cuáles son las 100 mejores series del siglo XXI?
De acuerdo con la consulta que incluyo a actores, escritores, productores, directores, showrunners y demás profesionales de la industria, colocaron a Breaking Bad en el primer lugar, seguida por The Wire, Mad Men. Y después de ellos la lista continúa de la siguiente manera:
Del 1 al 25
- Breaking Bad
- The Wire
- Mad Men
- Succession
- Fleabag
- Game of Thrones
- Veep
- 30 Rock
- Curb Your Enthusiasm
- Atlanta
- The Office (US)
- Arrested Development
- Girls
- Friday Night Lights
- Six Feet Under
- The Office (UK)
- The Americans
- I May Destroy You
- Chernobyl
- The Crown
- The White Lotus
- Lost
- The Comeback
- Deadwood
- The Leftovers
Del 26 al 50
- Black Mirror
- Better Call Saul
- Band of Brothers
- Key & Peele
- Severance
- Survivor
- Andor
- Enlightened
- Schitt's Creek
- True Detective
- The Pitt
- Battlestar Galactica
- Homeland
- Watchmen
- Adolescence
- Louie
- Hacks
- Peaky Blinders
- BoJack Horseman
- Happy Valley
- Broad City
- Twin Peaks: The Return
- House of Cards
- Normal People
- Parks and Recreation
Del 51 al 75
- The Good Place
- Downton Abbey
- Stranger Things
- The Bureau
- Insecure
- Nathan for You
- I Think You Should Leave
- Chappelle's Show
- PEN15
- Peep Show
- RuPaul's Drag Race
- Slow Horses
- The Thick of It
- Anthony Bourdain: Parts Unknown
- Mare of Easttown
- The Rehearsal
- The Handmaid's Tale
- Ozark
- Anthony Bourdain: No Reservations
- The Shield
- Beef
- Squid Game
- Barry
- The Bear
- Ted Lasso
Del 76 al 100
- Somebody Somewhere
- Modern Family
- It's Always Sunny in Philadelphia
- The Good Wife
- How To With John Wilson
- The Queen's Gambit
- Better Things
- Justified
- Planet Earth
- The Great British Bake Off
- Shōgun
- Reservation Dogs
- Dexter
- Baby Reindeer
- Eastbound & Down
- Catastrophe
- The Night Of
- Station Eleven
- The Diplomat
- House
- Halt and Catch Fire
- Community
- The OA
- Gilmore Girls
- Scandal
¿Por qué Breaking Bad quedó en el número 1?
Es importante destacar que la posición como número uno de Breaking Bad debe entenderse como el resultado de los criterios y preferencias de los 516 participantes de la consulta y no como una medición objetiva de calidad.
Dentro del listado, una de las sorpresas que más ha llamado la atención es la nula participación de The Sopranos, considerada una de las mejores series de todos los tiempos, y la cual no tuvo lugar dentro del top debido a que la serie se estrenó en 1999.