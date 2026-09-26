Game of Thrones no es la 1: Revelan las 100 mejores series del siglo XXl

Recientemente, The New York Times reveló su listado con lo que consideran son las 100 mejores series del siglo XXI, la cual fue elaborada con más de 516 votos de la industria, dejando como claro ganador a Breaking Bad, que ocupa el primer lugar, seguida por The Wire y Mad Men, mientras Game of Thrones aparece en la sexta posición.

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¿Cuáles son las 100 mejores series del siglo XXI?

De acuerdo con la consulta que incluyo a actores, escritores, productores, directores, showrunners y demás profesionales de la industria, colocaron a Breaking Bad en el primer lugar, seguida por The Wire, Mad Men. Y después de ellos la lista continúa de la siguiente manera:

Del 1 al 25

Breaking Bad The Wire Mad Men Succession Fleabag Game of Thrones Veep 30 Rock Curb Your Enthusiasm Atlanta The Office (US) Arrested Development Girls Friday Night Lights Six Feet Under The Office (UK) The Americans I May Destroy You Chernobyl The Crown The White Lotus Lost The Comeback Deadwood The Leftovers

Del 26 al 50

Black Mirror Better Call Saul Band of Brothers Key & Peele Severance Survivor Andor Enlightened Schitt's Creek True Detective The Pitt Battlestar Galactica Homeland Watchmen Adolescence Louie Hacks Peaky Blinders BoJack Horseman Happy Valley Broad City Twin Peaks: The Return House of Cards Normal People Parks and Recreation

Del 51 al 75

The Good Place Downton Abbey Stranger Things The Bureau Insecure Nathan for You I Think You Should Leave Chappelle's Show PEN15 Peep Show RuPaul's Drag Race Slow Horses The Thick of It Anthony Bourdain: Parts Unknown Mare of Easttown The Rehearsal The Handmaid's Tale Ozark Anthony Bourdain: No Reservations The Shield Beef Squid Game Barry The Bear Ted Lasso

Del 76 al 100

Somebody Somewhere Modern Family It's Always Sunny in Philadelphia The Good Wife How To With John Wilson The Queen's Gambit Better Things Justified Planet Earth The Great British Bake Off Shōgun Reservation Dogs Dexter Baby Reindeer Eastbound & Down Catastrophe The Night Of Station Eleven The Diplomat House Halt and Catch Fire Community The OA Gilmore Girls Scandal

¿Por qué Breaking Bad quedó en el número 1?

Es importante destacar que la posición como número uno de Breaking Bad debe entenderse como el resultado de los criterios y preferencias de los 516 participantes de la consulta y no como una medición objetiva de calidad.

Dentro del listado, una de las sorpresas que más ha llamado la atención es la nula participación de The Sopranos, considerada una de las mejores series de todos los tiempos, y la cual no tuvo lugar dentro del top debido a que la serie se estrenó en 1999.