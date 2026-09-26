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Game of Thrones no es la 1: Revelan las 100 mejores series del siglo XXl

Un nuevo ranking reúne las series que han marcado la televisión del siglo XXI.

Game of Thrones no es la 1: Revelan las 100 mejores series del siglo XXl
Game of Thrones no es la 1: Revelan las 100 mejores series del siglo XXl|Series

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente, The New York Times reveló su listado con lo que consideran son las 100 mejores series del siglo XXI, la cual fue elaborada con más de 516 votos de la industria, dejando como claro ganador a Breaking Bad, que ocupa el primer lugar, seguida por The Wire y Mad Men, mientras Game of Thrones aparece en la sexta posición.

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¿Cuáles son las 100 mejores series del siglo XXI?

De acuerdo con la consulta que incluyo a actores, escritores, productores, directores, showrunners y demás profesionales de la industria, colocaron a Breaking Bad en el primer lugar, seguida por The Wire, Mad Men. Y después de ellos la lista continúa de la siguiente manera:

Del 1 al 25

  1. Breaking Bad
  2. The Wire
  3. Mad Men
  4. Succession
  5. Fleabag
  6. Game of Thrones
  7. Veep
  8. 30 Rock
  9. Curb Your Enthusiasm
  10. Atlanta
  11. The Office (US)
  12. Arrested Development
  13. Girls
  14. Friday Night Lights
  15. Six Feet Under
  16. The Office (UK)
  17. The Americans
  18. I May Destroy You
  19. Chernobyl
  20. The Crown
  21. The White Lotus
  22. Lost
  23. The Comeback
  24. Deadwood
  25. The Leftovers

Del 26 al 50

  1. Black Mirror
  2. Better Call Saul
  3. Band of Brothers
  4. Key & Peele
  5. Severance
  6. Survivor
  7. Andor
  8. Enlightened
  9. Schitt's Creek
  10. True Detective
  11. The Pitt
  12. Battlestar Galactica
  13. Homeland
  14. Watchmen
  15. Adolescence
  16. Louie
  17. Hacks
  18. Peaky Blinders
  19. BoJack Horseman
  20. Happy Valley
  21. Broad City
  22. Twin Peaks: The Return
  23. House of Cards
  24. Normal People
  25. Parks and Recreation

Del 51 al 75

  1. The Good Place
  2. Downton Abbey
  3. Stranger Things
  4. The Bureau
  5. Insecure
  6. Nathan for You
  7. I Think You Should Leave
  8. Chappelle's Show
  9. PEN15
  10. Peep Show
  11. RuPaul's Drag Race
  12. Slow Horses
  13. The Thick of It
  14. Anthony Bourdain: Parts Unknown
  15. Mare of Easttown
  16. The Rehearsal
  17. The Handmaid's Tale
  18. Ozark
  19. Anthony Bourdain: No Reservations
  20. The Shield
  21. Beef
  22. Squid Game
  23. Barry
  24. The Bear
  25. Ted Lasso

Del 76 al 100

  1. Somebody Somewhere
  2. Modern Family
  3. It's Always Sunny in Philadelphia
  4. The Good Wife
  5. How To With John Wilson
  6. The Queen's Gambit
  7. Better Things
  8. Justified
  9. Planet Earth
  10. The Great British Bake Off
  11. Shōgun
  12. Reservation Dogs
  13. Dexter
  14. Baby Reindeer
  15. Eastbound & Down
  16. Catastrophe
  17. The Night Of
  18. Station Eleven
  19. The Diplomat
  20. House
  21. Halt and Catch Fire
  22. Community
  23. The OA
  24. Gilmore Girls
  25. Scandal

¿Por qué Breaking Bad quedó en el número 1?

Es importante destacar que la posición como número uno de Breaking Bad debe entenderse como el resultado de los criterios y preferencias de los 516 participantes de la consulta y no como una medición objetiva de calidad.

Dentro del listado, una de las sorpresas que más ha llamado la atención es la nula participación de The Sopranos, considerada una de las mejores series de todos los tiempos, y la cual no tuvo lugar dentro del top debido a que la serie se estrenó en 1999.

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