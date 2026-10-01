Los 3 signos que recibirán una noticia económica muy importante en la primera semana de octubre de 2026

Comenzó octubre y, según diversas creencias, las energías del universo se movilizan y renuevan. Es por eso que muchas personas entienden que sus vidas reciben el impacto de esas energías y pueden ser destinatarias a cambios significativos.

Exclusiva: Aída Cuevas celebra 50 años de trayectoria con una emotiva misa

La Astrología es una de las creencias que por estos días sorprende con sus predicciones que se enfocan en temas como la suerte, la economía, la salud y el amor, entre muchos otros. Su sistema de predicciones interpreta las energías que motorizan los astros y su comportamiento en el universo.

Astrología en octubre

Es en este décimo mes del 2026 que la Astrología tendrá por delante temas relacionados con la reestructuración y la revisión de vínculos. Además, muchas energías invitarán a focalizar, reducir el ritmo en el que nos movemos a diario y buscarle solución a temas del pasado.

El tonal de hoy es 9 Muerte - Chiknawi Mikistli



Busca las causas, no actúes sin reflexionar.

Cultiva tu voluntad y tu carácter, o podrías perder cuanto has ganado.#Tonal #Tolteca #Astrologia #naciontolteca pic.twitter.com/Gge2CTAYQb — Nación Tolteca (@NacionTolteca) October 1, 2026

Esta creencia también ofrecerá predicciones sobre sentimientos y beneficios financieros, además de destacar los momentos ideales para la toma de decisiones.

Signos y economía

Durante estos primeros días de octubre, la alineación astrológica, encabezada por el tránsito del Sol en Libra y movimientos clave en Venus y Mercurio, activa las áreas de finanzas, recursos compartidos y negociación comercial. Pero esto no sucederá para todos por igual sino que serán los siguientes 3 signos del zodiaco los que recibirán una noticia económica muy importante:

