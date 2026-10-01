Pablo manda a Manelyk directo a la Tabla de Nominación y así fue la INESPERADA reacción de la Granjero

Esta semana el miércoles de Asamblea trajo una sorpresa. Por primera vez el beneficio del Huevo de Oro fue para dos Granjeros: Natalia Alcocer y Pablo Montero quienes ganaron la oportunidad de elegir a dos personas para unirlas a la tabla de nominaciones.

Natalia eligió a Kunno mientras que Pablo nombró a Manelyk González. Aunque el cantante dudó mucho y fue presionado por Adal Ramones para que diera un nombre, al final se decidió por la reina de los realities bajo el argumento de que es amiga del nominado por Natalia.

Mane reaccionó de una manera inesperada. En el momento en el que se confirmó su nominación simplemente volteó a ver a Kunno y ambos se rieron por la situación ya que creyeron que estarían fuera de riesgo, pero, una vez más, la Granjera se encuentra en la lista.

Segundos después Adal Ramones les informó que esta semana habría un cambio importante para los nominados. Deberán permanecer atados y realizar todas sus actividades en pareja. Esto, lejos de preocupar a los Granjeros, hizo muy felices a Kunno y Mane quienes son grandes amigos fuera del reality.

"Que emoción amiga", gritó feliz Mane mientras se apresuraba a colocarse el brazalete que la mantendrá unida al influencer por los próximos días.

Cuando se le preguntó qué pensaba de su nominación Mane respondió: "gracias por hacerme más fuerte cada vez, parece que no saben jugar".

Esto dijo Kunno cuando supo que estará atado a Manelyk González en La Granja VIP

Tras haber sido elegido por Natalia Alcocer, Kunno forma parte de la lista de nominados de esta semana y, además, debe permanecer atado a Manelyk, lo que celebró.

"Nosotros sí nos queremos de verdad, no por estrategia como lo han hecho ellos y no les ha funcionado. El público sabe que hemos trabajado, nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos llorado, nos hemos enojado, hemos sido reales", dijo Kunno sobre su nominación y la de su amiga.

Añadió que no sabe si su autenticidad le ha gustado al público y que espera este domingo descubrir qué piensan de él. "Somos tan reales que a veces no caemos bien", compartió el influencer.