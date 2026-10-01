Cómo usar el eyeliner azul para abrir la mirada después de los 40

Muchas mujeres desconocen que el eyeliner azul es una de las herramientas que contribuye a restar edad a partir de los 40 años. Este tono logra abrir la mirada, suavizar las facciones y neutralizar el tono amarillento o cansado de los ojos.

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En la actualidad está siendo muy utilizado debido a que el negro endurece los rasgos y hace que el párpado se vea más pesado. En cambio, el azul en sus tonos marino, cobalto o noche brinda luminosidad profunda y rejuvenece instantáneamente.

¿Cómo usar el eyeliner azul para abrir la mirada?

Los pasos para seguir son los siguientes:

Prepara la zona

Al pasar el tiempo el párpado se vuelve más graso o se cae por lo que antes de empezar debes aplicar un poco de corrector y sellarlo con una sombra clara o polvos traslúcidos. Esto evitará que el delineador azul se transfiera o se corra al abrir el ojo.

Delinea con los ojos abiertos

No cometas el error de estirar el párpado hacia los lados o cerrar el ojo para trazar la línea. Lo correcto es mirar directamente al frente del espejo para ver la forma real de tu ojo y procura que el trazo levante visualmente la mirada en lugar de perderse en el pliegue.

Aplica desde la mitad del ojo hacia afuera

Si tu intención es abrir la mirada pus no coloques una línea gruesa desde el lagrimal. Debes comenzar realizando un trazo fino en el centro del párpado, justo a ras de las pestañas superiores, y ve engrosándolo sutilmente a medida que te acerques al extremo exterior.

|Imagen editada de Canva

El truco del difuminado (Efecto Soft)

Una vez que trazaste tu eyeliner vas a tomar un pincel de ángulo pequeño o un bastoncillo para difuminar suavemente los bordes hacia arriba. Cuando el delineado se encuentra ahumado se disimulan las imperfecciones y la mirada es más dulce.

Eleva la "colita" en el ángulo correcto

Ten en cuenta que la línea final no debe seguir la curva natural del ojo hacia abajo. Vas a dibujar el rabillo de forma recta o ligeramente ascendente, extendiéndolo apenas unos milímetros más allá del extremo del ojo para alargarlo y levantarlo.

Contraste estratégico en la línea de agua