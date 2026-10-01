Horóscopo de hoy jueves 1 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 1 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de octubre de 2026

Hoy, jueves 1 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la oposición entre el Sol en Libra y Saturno en tu signo puede pedirte mayor paciencia y responsabilidad. Cuida tus reservas de energía, evita tensiones en tus vínculos y revisa tus gastos antes de asumir nuevos compromisos.

: la oposición entre el Sol en Libra y Saturno en tu signo puede pedirte mayor paciencia y responsabilidad. Cuida tus reservas de energía, evita tensiones en tus vínculos y revisa tus gastos antes de asumir nuevos compromisos. Tauro : la jornada favorece recuperar estabilidad y concentrarte en asuntos prácticos. Un encuentro afectivo puede darte tranquilidad y organizar tus recursos ayudará a comenzar el mes con mayor seguridad.

: la jornada favorece recuperar estabilidad y concentrarte en asuntos prácticos. Un encuentro afectivo puede darte tranquilidad y organizar tus recursos ayudará a comenzar el mes con mayor seguridad. Géminis : será un día apropiado para ordenar ideas y comunicar lo que realmente necesitas. Una conversación puede acercarte a alguien y una propuesta económica merece ser analizada sin apresurarte.

: será un día apropiado para ordenar ideas y comunicar lo que realmente necesitas. Una conversación puede acercarte a alguien y una propuesta económica merece ser analizada sin apresurarte. Cáncer : la oposición del Sol y Saturno puede hacer más visibles algunas responsabilidades pendientes. Procura descansar, busca apoyo en tus vínculos y evita comprometer recursos que necesitas para otros objetivos.

: la oposición del Sol y Saturno puede hacer más visibles algunas responsabilidades pendientes. Procura descansar, busca apoyo en tus vínculos y evita comprometer recursos que necesitas para otros objetivos. Leo : la energía disponible te impulsa a tomar decisiones con mayor claridad, pero sin actuar por orgullo. Un vínculo puede fortalecerse mediante una conversación sincera y una oportunidad material podría surgir de un proyecto creativo.

: la energía disponible te impulsa a tomar decisiones con mayor claridad, pero sin actuar por orgullo. Un vínculo puede fortalecerse mediante una conversación sincera y una oportunidad material podría surgir de un proyecto creativo. Virgo : será importante mantener una rutina equilibrada y no intentar resolver todo en un solo día. Una relación puede beneficiarse de tu capacidad para escuchar y revisar tus cuentas evitará gastos innecesarios.

: será importante mantener una rutina equilibrada y no intentar resolver todo en un solo día. Una relación puede beneficiarse de tu capacidad para escuchar y revisar tus cuentas evitará gastos innecesarios. Libra : el Sol en tu signo, frente a Saturno en tu signo opuesto complementario, invita a revisar límites y responsabilidades dentro de tus relaciones. Cuida tu energía, busca acuerdos justos y analiza con prudencia cualquier compromiso económico.

: el Sol en tu signo, frente a Saturno en tu signo opuesto complementario, invita a revisar límites y responsabilidades dentro de tus relaciones. Cuida tu energía, busca acuerdos justos y analiza con prudencia cualquier compromiso económico. Escorpio : la jornada favorece cerrar pendientes y recuperar concentración. Una conversación profunda puede fortalecer una conexión y mantener cautela con tus recursos te ayudará a evitar complicaciones.

: la jornada favorece cerrar pendientes y recuperar concentración. Una conversación profunda puede fortalecer una conexión y mantener cautela con tus recursos te ayudará a evitar complicaciones. Sagitario : la oposición entre el Sol y Saturno puede pedirte más disciplina para sostener tus objetivos. No descuides el descanso, evita promesas afectivas apresuradas y administra bien tus gastos.

: la oposición entre el Sol y Saturno puede pedirte más disciplina para sostener tus objetivos. No descuides el descanso, evita promesas afectivas apresuradas y administra bien tus gastos. Capricornio : tendrás facilidad para organizar prioridades y avanzar con determinación. Un gesto de apoyo puede fortalecer un vínculo y una decisión práctica sobre tus recursos favorecerá tus próximos planes.

: tendrás facilidad para organizar prioridades y avanzar con determinación. Un gesto de apoyo puede fortalecer un vínculo y una decisión práctica sobre tus recursos favorecerá tus próximos planes. Acuario : el día invita a equilibrar tus responsabilidades con actividades que renueven tu ánimo. Una conexión puede avanzar de manera inesperada y una colaboración podría convertirse en una posibilidad material.

: el día invita a equilibrar tus responsabilidades con actividades que renueven tu ánimo. Una conexión puede avanzar de manera inesperada y una colaboración podría convertirse en una posibilidad material. Piscis: la influencia de Saturno puede hacerte más consciente de aquello que necesita límites y estructura. Protege tus momentos de calma, habla con sinceridad en tus vínculos y evita gastos motivados por preocupaciones pasajeras.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: