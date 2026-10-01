Ideas DIY: 5 diseños fáciles de piñatas de Derpy Tiger de Las Guerreras K-Pop para hacer en casa

Nuestra creatividad puede ponerse a prueba con los proyectos de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) que podemos hallar en redes sociales y plataformas digitales creadas para contenerlos. Este tipo de manualidades se encuentran entre las prácticas más elegidas en el presenta como alternativa al entretenimiento de la televisión.

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Las ideas DIY ayudan a crear objetos de decoración o a personalizar artículos existentes. En todos los casos nosotros tomamos el protagonismo porque, aunque no tengamos conocimientos previos, podemos aplicar técnicas sencillas para concretar cada proyecto.

Ideas DIY de Las Guerreras K-Pop

Si buscamos ejemplos, en verdad abundan y por eso vienen bien recomendaciones para enfocarnos en algunos proyectos. Al respecto, hoy te proponemos ideas DIY con las que podrás diseñar una piñata inspirada en la película “Las Guerreras K-Pop”.

El filme es uno de los más vistos y no solo ha logrado apoderarse de la atención del público infantil, sino que muchos adultos también la han aclamado. Es por eso que el proyecto de hoy se centra en un personaje llamado Derpy, un tigre místico azul que se desempeña como guardián mágico y antigua mascota del demonio Jinu.

¿Cómo hacer una piñata de Derpy Tiger?

Crear una es una de las formas más divertidas y personalizadas de animar cualquier fiesta de cumpleaños o reunión temática, y hacerlo inspirados en Las Guerreras K-Pop lo hace aún mucho más especial. Las siguientes ideas DIY colocan al torpe Derpy Tiger como la figura principal del diseño de nuestra piñata:

Piñata de tambor clásica (Silueta 2D)

Materiales: Cartón de caja recortado en dos círculos grandes, una tira larga de cartón para los bordes, pegamento y papel crepé naranja, blanco y negro.

Paso a paso: Une los dos círculos con la tira de cartón para formar la estructura circular básica. Forra el borde y la parte posterior con flecos de papel crepé naranja. En la cara frontal, pega papel crepé blanco en la zona inferior para el hocico y naranja para el resto del rostro. Dibuja y recorta en cartulina negra las rayas de tigre y los característicos ojos bizcos/divergentes de Derpy Tiger, agregándolos al final para darle su toque único.

Piñata de figura completa con caja reciclada

Materiales: Una caja de cartón rectangular pequeña o mediana, vasos de plástico (o tubos de papel higiénico), papel crepé naranja y negro.

Paso a paso: Utiliza la caja como el cuerpo principal del tigre y pega cuatro tubos de papel o vasos de plástico en la base para simular las patas cortas. Recorta dos orejas redondeadas en cartón y fíjalas en la parte superior. Cubre todo el cuerpo con flecos de papel crepé naranja y añade tiras gruesas de papel negro para formar las rayas. Con cartulina blanca y negra, diseña la cara cómica del tigre y una cola doblada en la parte trasera.

Piñata de globo con engrudo (Papel maché)

Materiales: Un globo grande, periódicos viejos, engrudo (agua y harina), pintura acrílica naranja, blanca y negra.

Paso a paso: Infla el globo al tamaño deseado y cúbrelo con 3 o 4 capas de tiras de periódico mojadas en engrudo, dejando secar bien entre capas. Una vez rígido, revienta el globo y haz la apertura para los dulces. En lugar de usar papel crepé, pinta la superficie directamente con acrílico: una base naranja, un círculo blanco para el hocico y detalles en negro para los ojos desiguales, la nariz y las rayas. Es la opción más resistente y económica.

Piñata Pull-String (De tiras, sin romper)

Materiales: Estructura de cartón (puede ser de tambor o caja), cintas o listones de colores, papel crepé.

Paso a paso: Construye la piñata con la silueta de la cabeza de Derpy Tiger. En la parte inferior, corta una pequeña puerta o trampilla y asegúrala suavemente con papel de seda. Pega varias cintas colgando de la base, pero solo una debe estar sujeta firmemente a la trampilla. Al momento de la fiesta, los niños tiran de las cintas hasta que la correcta abre la puerta y deja caer los dulces. Es perfecta para fiestas de niños pequeños o espacios reducidos.

Mini piñata individual de plato de papel