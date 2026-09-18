3 signos que tendrán una etapa de mucho poder en septiembre

Quirón entró en Tauro haces unos meses por lo que ha comenzado un periodo que se centra en lo que es la seguridad, la autoestima, la estabilidad, los recursos y las heridas más profundas. Ante esto hay signos que se verán beneficiados por este evento.

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Para la astrología Quirón es conocido como el sanador herido ya que representa los lugares donde llevamos heridas emocionales o psicológicas pero también la sabiduría que puede surgir cuándo aprendemos a entenderlas.

¿Cuáles son los signos que se verán favorecidos?

Tauro

Los últimos meses pueden haberte llevado a enfrentar heridas, frustraciones, dudas e inseguridades que en otras ocasiones hubieras preferido mantener bajo la superficie.

Si has sentido que estabas atascado, inseguro o incapaz de tomar una decisión pues sentirás que ya es el momento de hacerlo. Esta nueva fase te pide que confíes más profundamente en ti mismo ya que podrás continuar con tu camino sin necesidad de que las viejas heridas determinen tu próxima decisión.

Sagitario

Sagitario sentirá que la motivación para avanzar está volviendo de a poco y con ello una sensación de determinación que será importante. Ya no pensarás en que debería haber ocurrido de otro de otra manera si no que te centrarás en lo importante desde hoy.

Te vas a conectar con un objetivo en el que creíste y ten en cuenta que la confianza es la decisión de avanzar mientras la incertidumbre sigue presente.

Acuario

Acuario se ha sentido en constante cambio en los últimos meses y esto es porque hay algo en ti que está listo para evolucionar. Algo de dentro de ti se está haciendo más fuerte.

Ya no te preocupas por lo que te espera del otro lado ya que estás preparado para descubrirlo. El cambio real no siempre comienza cuando las circunstancias cambian a tu alrededor.