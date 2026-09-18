5 ideas para transformar una caja de cereal en un buzón de cartas de Peppa Pig

Lo que muchos creen que es simple basura, se puede transformar en hermosas manualidades poniendo un poco de creatividad. Y si estás buscando ideas para que los niños se entretengan un rato y decoren las habitaciones con sus personajes favoritos, los buzones para cartas con Peppa Pig hechos solo con una caja de cereal vacía podrían ser la mejor opción.

¿Cómo reciclar las cajas de cereal? 5 opciones para hacer un buzón de cartas con diseño de Peppa Pig

Buzón de Peppa Pig muy tierno . Si tienes hijas a las que les fascina el color rosa y quieres que las manualidades hagan juego con sus dormitorios, entonces pueden hacer un buzón con estilo tierno y listones suavecitos. Solo tienen que forrar la caja con papel rosa claro y en el centro poner una ilustración de Peppa Pig . Para la decoración, agreguen moños rojos y encaje rosita.



. Si tienes hijas a las que les fascina el color rosa y quieres que las manualidades hagan juego con sus dormitorios, entonces pueden hacer un buzón con estilo tierno y listones suavecitos. Solo tienen que forrar la caja con papel rosa claro y en el centro poner una . Para la decoración, agreguen moños rojos y encaje rosita. Caja de cereal vacía transformada en un buzón para cartas. Para que el buzón de cartas hecho a mano luzca lindísimo en las entradas o repisas, haz uno de la carita de Peppa Pig hecha con cartulina. Vas a necesitar una caja de cereal mediana pintada de rosa y tendrás que acomodarla de forma horizontal, para que represente el cuerpo de este simpático personaje. Luego solo hay que unir ambas partes y decorar. No te olvides de los ojitos y trompa para que se vea precioso.



Así se pueden reutilizar las cajas de cereal para hacer un buzón de cartas|Pinterest

Manualidades con foamy de colores y corazones . El foamy es uno de los mejores materiales para hacer manualidades en casa y se puede conseguir muy fácilmente. Toma la caja de tu cereal favorito que ya se terminó. Forra con foamy rosa, rojo y morado, lo que hará que se vea temático de la caricatura. Juega con los diseños tanto como desees y al final solo haz una abertura para poner las cartas, notas y recibos.



. El foamy es uno de y se puede conseguir muy fácilmente. Toma la caja de tu cereal favorito que ya se terminó. Forra con foamy rosa, rojo y morado, lo que hará que se vea temático de la caricatura. Juega con los diseños tanto como desees y al final solo haz una abertura para poner las cartas, notas y recibos. Figuras de fieltro con Peppa Pig para decorar el buzón . Si todavía no se te pasa el furor por las figuras de fieltro con personajes famosos buzones de cartas que están decorados con Peppa Pig son la mejor opción. Primero tienes que conseguir tela rosa y roja, hacer la cara, colita y patas por separado; la caja de cereal va cubierta de fieltro rojo. Une todas las partes con silicón frío y listo.



. Si todavía no se te pasa el furor por las son la mejor opción. Primero tienes que conseguir tela rosa y roja, hacer la cara, colita y patas por separado; la caja de cereal va cubierta de fieltro rojo. Une todas las partes con silicón frío y listo. Casita de Peppa Pig con una caja de cereal vacía. Las mesas que hay en la entrada a veces lucen desordenadas porque todos los estados de cuenta y cartas están desordenadas, pero esto se puede solucionar fácilmente con un lindo buzón hecho con cajas de cereal vacía. Por ejemplo, los diseños inspirados en la casita de Peppa Pig que se ven realistas y hasta tienen el tejado con retazos de cartón reciclado.

