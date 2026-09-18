5 lugares donde colocar la planta del dinero los últimos días de septiembre y atraer la abundancia

Según el Feng Shui, durante los últimos días de septiembre, la planta del dinero puede colocarse en el sector sureste del hogar, cerca de una entrada, en un espacio de trabajo, junto a una ventana luminosa o en un área común. Este ejemplar también es conocido como árbol de jade, pero su nombre científico es Crassula ovata.

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Conoce cuál es la mejor manera de cuidarlo y ubicarlo para potenciar las energías positivas en el hogar en los últimos días de septiembre. Estos son los sitios donde simbólicamente se puede atraer prosperidad y abundancia en la casa.

¿Dónde colocar la planta del dinero según el Feng Shui?

La especialista Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter y autora de contenidos sobre Feng Shui, señala el sureste como una zona tradicionalmente vinculada con la riqueza y la prosperidad dentro del mapa Bagua. Por esta razón, es uno de los primeros lugares que suelen considerarse cuando se busca utilizar una planta como representación del crecimiento económico.

Pero no es necesario limitarse a una única zona. Para los últimos días de septiembre, estas son 5 ubicaciones que pueden utilizarse como referencia:



Sector sureste: dentro de determinadas aplicaciones del Bagua, esta zona se relaciona con riqueza y prosperidad. Una planta vigorosa puede utilizarse como representación visual del crecimiento. Entrada del hogar: colocar una planta saludable cerca de la puerta puede funcionar como un elemento que conecta visualmente el exterior con el interior. Debe evitarse que bloquee el paso o genere desorden. Espacio de trabajo: una planta puede incorporarse al escritorio o a un sector dedicado a las actividades profesionales. La idea es asociar su crecimiento con proyectos, objetivos y nuevas oportunidades. Sala de estar: los ambientes donde la familia comparte tiempo pueden beneficiarse de elementos naturales que aporten sensación de vida y frescura. Una planta bien cuidada puede integrarse fácilmente a la decoración. Cerca de una ventana con luz adecuada: además del significado simbólico, esta ubicación permite priorizar una necesidad real de la planta. La cantidad de luz debe adaptarse a la especie, ya que no todas toleran el sol directo.

¿Cómo cuidar la planta del dinero para potenciar la abundancia en el hogar según el Feng Shui?

Según el Feng Shui, una planta marchita, enferma o abandonada no representa el mismo concepto de crecimiento que una planta saludable. Por eso, más allá de elegir una ubicación asociada con la prosperidad, el cuidado cotidiano es fundamental.

Para los últimos días de septiembre, se pueden tener en cuenta estas recomendaciones:

