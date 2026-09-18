De amigos a rivales: las alianzas que comienzan a fracturarse en La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP no solo está provocando enfrentamientos entre los participantes, también está dejando al descubierto las diferentes maneras en las que cada uno entiende el juego. Una muestra de ello ocurrió durante una conversación entre Mónica Escobedo, Azalia y La Bebeshita, quienes comenzaron a analizar las estrategias y perspectivas de sus compañeros. Durante la charla, las tres hablaron sobre la manera en la que distintos granjeros están enfrentando la competencia y terminaron poniendo sobre la mesa una diferencia que existe incluso entre ellas. Uno de los puntos que llamó la atención fue la cercanía que Mónica mantiene con Niurka, a quien reconoce como una figura a la que suele hacerle caso dentro de la hacienda.

Mónica defiende la postura de Niurka

Mónica explicó que una de las razones por las que coincide con Niurka es porque considera que la cubana es de las pocas participantes que se atreve a levantar la voz cuando percibe alguna injusticia. Sin embargo, Azalia y La Bebeshita cuestionaron esta postura y le hicieron notar que, si realmente le molestan las injusticias, también tendría que actuar de la misma manera cuando se presentan situaciones que involucran a sus propios amigos.

En ese momento salió a relucir el episodio en el que Bicolor se quedó sin cama. Mónica y Kevyn mantienen una amistad, pero Azalia y La Bebeshita recordaron que, ante aquella situación, Mónica no terminó compartiendo su espacio para que él pudiera dormir. Mónica respondió que sí le había ofrecido hacerlo y aseguró que todos habían escuchado cuando se lo propuso. De esta manera, la conversación tomó otro rumbo: más que discutir únicamente sobre lo ocurrido con la cama, comenzaron a cuestionar si las tres realmente están viendo el juego desde el mismo lugar.

Tres perspectivas frente al mismo reality

La conversación dejó claro que tener una amistad fuera de las estrategias no significa necesariamente compartir la misma forma de jugar. Mientras Mónica considera importante respaldar a Niurka cuando se trata de señalar aquello que percibe como injusto, Azalia y La Bebeshita observan ciertas situaciones desde una perspectiva diferente. El intercambio también muestra cómo las alianzas pueden comenzar a complicarse conforme avanza la competencia. En La Granja VIP, las amistades conviven con decisiones estratégicas, lealtades y diferencias de opinión, por lo que incluso un tema aparentemente cotidiano puede revelar que los participantes no necesariamente están jugando del mismo lado.