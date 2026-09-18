El link para votar HOY viernes 18 de septiembre en la Granja VIP Segunda temporada

La semana dos de La Granja VIP Segunda Temporada está llegando a su fin y con ello, estamos a poco de despedirnos de un Granjero o Granjera este próximo domingo, por lo que la Gala de este viernes será decisiva para el destino de uno de estos y tú eres quien marcará la diferencia.

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Las cosas cada vez se ponen más intensas dentro de este reality show, pues cualquier cosa podría suceder y poco a poco ya hemos visto el cómo se relacionan estas distintas personalidades dentro de su día a día, por lo que estamos por ver algunos de los momentos más intensos de la televisión mexicana.

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada HOY viernes 18 de septiembre?

Recuerda que en La Granja VIP Segunda Temporada tú eres quien tiene la última palabra, por lo que además de ver las Galas de entre semana y de el domingo, es indispensable que sigas el 24/7 donde los Granjeros dejan ver un poco más su lado animal, por lo que así es como puedes conectar con ellos o al contrario…

Este es el link donde puedes votar por tu Granjera o Granjero favorito, en el que contarás inicialmente con 10 votos para que los repartas como tú quieras, pues puedes dárselos todos a un solo participante o repartirlos entre los nominados, además de que puedes conseguir 10 votos extras más de manera rápida y sencilla.

¿Quiénes están nominados en la segunda semana de La Granja VIP Segunda Temporada?

Finalmente llegamos al viernes con los siguientes Granjeros nominados, por lo que uno de ellos dirá “adiós” al reality show más intenso de México:



Kevin Bicolor

Manelyk

Mónica

Niurka

María Karunna

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¿Quién subirá con los nominados este viernes?

Este viernes de Traición Azalia jugará un papel muy importante pues tras ganar la Salvación del jueves podrá elegir a un Granjero o Granjera para cambiar un lugar en la placa de nominados, lo que podría condicionar su estancia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.