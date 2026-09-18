Las 5 plantas que pueden dañarse con el calor de septiembre: así puedes protegerlas

Durante septiembre, las plantas más sensibles al calor del final del verano, como las hortensias, los arces japoneses, las begonias, los helechos y los ejemplares de hojas grandes, pueden sufrir daños si permanecen expuestas durante las horas de mayor radiación solar. En el hemisferio norte, el comienzo del otoño no significa que las temperaturas bajen de inmediato, por lo que es importante adaptar los cuidados mientras continúan las jornadas cálidas.

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El calor excesivo puede provocar marchitez, hojas quemadas, bordes secos y pérdida acelerada de agua. La Royal Horticultural Society (RHS) señala que las altas temperaturas pueden aumentar la demanda de agua de las plantas y recomienda prestar especial atención al riego, al sombreado y a la protección de las especies más sensibles durante los periodos de calor.

¿Cuáles son las 5 plantas que más pueden sufrir con el calor de septiembre?

No todas las especies toleran de la misma manera el sol y las altas temperaturas:



Hortensias: sus grandes hojas pierden agua con rapidez durante los días calurosos y pueden marchitarse cuando el suelo se seca demasiado. La American Hemerocallis Society y servicios de extensión hortícola recomiendan mantener una humedad adecuada y evitar condiciones extremas de sequedad. Arce japonés: Acer palmatum prefiere condiciones protegidas del sol intenso de la tarde. El calor y la radiación fuerte pueden provocar quemaduras en los bordes y puntas de sus hojas, un problema conocido como leaf scorch. Begonias: muchas begonias de follaje ornamental prefieren luz indirecta o filtrada y pueden resentirse cuando reciben sol directo intenso acompañado de temperaturas elevadas. Helechos: estas plantas suelen prosperar en ambientes húmedos y protegidos de la radiación solar directa. El aire seco y el calor pueden provocar que sus frondas pierdan humedad y desarrollen zonas marrones. Plantas de hojas grandes: especies como calatheas, marantas y algunas plantas tropicales pueden mostrar rápidamente signos de estrés cuando el ambiente se vuelve demasiado caliente y seco, especialmente si reciben sol directo.

La University of Minnesota Extension explica que el leaf scorch puede aparecer cuando las hojas pierden agua más rápidamente de lo que las raíces pueden reemplazarla. Este fenómeno no siempre significa que la planta esté enferma: las condiciones ambientales, la disponibilidad de agua y la exposición solar pueden ser determinantes.

¿Cómo proteger las plantas del calor de septiembre?

La estrategia más importante consiste en reducir el impacto del sol intenso y mantener una humedad adecuada en el suelo sin provocar encharcamientos. No se trata de regar todas las plantas con mayor frecuencia de manera automática, sino de comprobar sus necesidades y las condiciones del sustrato.

Estas medidas pueden ayudar a atravesar los últimos episodios de calor del verano:



Utiliza sombra durante las horas más intensas: una malla de sombreo o la ubicación de la planta bajo una estructura que filtre la luz puede reducir la radiación directa sin dejarla completamente a oscuras.

una malla de sombreo o la ubicación de la planta bajo una estructura que filtre la luz puede reducir la radiación directa sin dejarla completamente a oscuras. Riega de forma profunda: cuando el suelo está seco, un riego abundante y lento permite que el agua alcance la zona de las raíces. Es preferible comprobar primero la humedad antes de volver a regar.

cuando el suelo está seco, un riego abundante y lento permite que el agua alcance la zona de las raíces. Es preferible comprobar primero la humedad antes de volver a regar. Hazlo temprano: regar durante las primeras horas de la mañana permite que la planta disponga de agua antes de que aumente la evaporación.

regar durante las primeras horas de la mañana permite que la planta disponga de agua antes de que aumente la evaporación. Protege las raíces con mantillo: una capa de materia orgánica alrededor de la planta, sin pegarla al tallo, ayuda a conservar la humedad y moderar las variaciones de temperatura del suelo.

una capa de materia orgánica alrededor de la planta, sin pegarla al tallo, ayuda a conservar la humedad y moderar las variaciones de temperatura del suelo. Evita trasplantar durante una ola de calor: mover una planta cuando las temperaturas son muy elevadas puede aumentar el estrés hídrico y dificultar su establecimiento.

mover una planta cuando las temperaturas son muy elevadas puede aumentar el estrés hídrico y dificultar su establecimiento. No podes las hojas quemadas inmediatamente: aunque tengan un aspecto deteriorado, todavía pueden conservar tejido funcional. Es preferible esperar a que la planta se recupere y retirar posteriormente las partes completamente secas.

La University of California Agriculture and Natural Resources recomienda utilizar el acolchado o mulch para ayudar a conservar la humedad del suelo y reducir las fluctuaciones térmicas alrededor de las raíces. Además, los servicios de extensión agrícola aconsejan prestar atención a las necesidades particulares de cada especie en lugar de aplicar una misma rutina de riego a todo el jardín.