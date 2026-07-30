Sigmund Freud: “Antes de diagnosticarte baja autoestima, asegúrate de no estar rodeado de idiotas”

La baja autoestima no siempre nace de un problema interno. En muchas ocasiones, la percepción que una persona tiene de sí misma también está influida por el entorno en el que vive, las críticas constantes o las relaciones que desgastan su bienestar emocional. Por eso, la famosa frase atribuida a Sigmund Freud invita a reflexionar sobre un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: antes de pensar que el problema eres tú, vale la pena observar quiénes te rodean. Comprender qué es la baja autoestima, identificar sus causas y reconocer cómo puede relacionarse con la ansiedad resulta fundamental para cuidar la salud mental.

Esta reflexión, ampliamente difundida y atribuida a Sigmund Freud, ha generado debate durante años debido a que no existe evidencia concluyente de que el psicoanalista pronunciara exactamente esas palabras. Aun así, la frase suele utilizarse para explicar cómo las relaciones personales pueden influir en la percepción que una persona tiene de sí misma. El sitio PsicoActiva recopila varias de las citas más conocidas de Freud y el contexto de su pensamiento sobre la mente, las emociones y el comportamiento humano .

¿Qué quiso decir Sigmund Freud con su frase sobre la autoestima?

La frase invita a cuestionar si el origen del malestar está realmente en uno mismo o en las personas que nos rodean. Desde la perspectiva de la teoría de Sigmund Freud, las experiencias, los vínculos y los conflictos inconscientes influyen profundamente en la personalidad y en la forma en que cada individuo interpreta la realidad.

La baja autoestima puede aparecer en cualquier momento.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuando una persona recibe críticas constantes, descalificaciones o vive en ambientes donde predominan la manipulación y el desprecio, puede terminar creyendo que no es suficiente. En estos casos, la baja autoestima puede ser consecuencia de un entorno tóxico y no necesariamente de una debilidad personal.

Además, convivir durante mucho tiempo con personas negativas puede favorecer la aparición de ansiedad, inseguridad y una percepción distorsionada del propio valor. Por ello, los especialistas recomiendan evaluar tanto los pensamientos internos como la calidad de las relaciones personales antes de sacar conclusiones sobre la autoestima.

¿Cuáles son los síntomas de la baja autoestima, según la psicología?

Reconocer las señales de baja autoestima permite actuar antes de que afecten la calidad de vida. De acuerdo con Verywell Mind, algunos de los síntomas más frecuentes incluyen sentir que nunca se es suficiente, depender constantemente de la aprobación de los demás, tener miedo excesivo al fracaso, evitar nuevos retos y mantener un diálogo interno muy crítico.

También pueden aparecer dificultades para establecer límites, problemas para tomar decisiones y una tendencia a compararse constantemente con otras personas. Estas conductas suelen relacionarse con mayores niveles de ansiedad, estrés y desgaste emocional, especialmente cuando se mantienen durante largos periodos.

Aunque experimentar alguno de estos comportamientos de forma ocasional es normal, si las señales de baja autoestima son persistentes y afectan la vida diaria, es recomendable buscar apoyo psicológico para aprender estrategias que fortalezcan la confianza, la seguridad personal y el bienestar emocional.

¿Quién era Sigmund Freud?

Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis y uno de los pensadores más influyentes de la historia de la psicología. Nacido en 1856 en Freiberg, desarrolló una teoría revolucionaria sobre el funcionamiento de la mente, destacando el papel del inconsciente, los sueños y las experiencias de la infancia en la conducta humana.

Las emociones que no se expresan se acumulan, según la teoría del psicólogo Sigmun Freud.|(CANVA)

Según explica Psicología y Mente, sus investigaciones transformaron la manera de entender las emociones, la personalidad y los conflictos internos, convirtiéndolo en una figura clave para la psicología moderna. Aunque muchas de sus ideas han sido debatidas y revisadas con el paso del tiempo, la teoría de Sigmund Freud continúa siendo un referente para comprender la complejidad del comportamiento humano, la autoestima y las relaciones personales.