Hora LÍMITE para VOTAR por el Granjero o Peón que irá al Duelo de Nominación HOY 3 de noviembre en La Granja VIP

El Duelo de Nominación tiene en ascuas a los integrantes de La Granja VIP, pues les urge saber quién será el elegido del público para la semana 9. Esto porque para muchos, este es un "mensaje" sobre quiénes están haciendo un juego que no termina de convencer y hasta podría marcar su permanencia, como le pasó a personajes como Keny Avilés.

Así que si quieres apoyar las estrategias de tu equipo favorito, puedes VOTAR GRATIS en La Granja VIP a través del siguiente enlace. Recuerda que la hora límite es durante la gala de HOY 3 de noviembre a partir de las 20:30 horas, ya que Adal Ramones se encargará de avisar cuando se cierren las votaciones.

¿Qué es el Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Los días martes son muy importantes en La Granja VIP Segunda Temporada, pues es cuando se lleva a cabo el Duelo de Nominación y dos integrantes se enfrentan en una intensa prueba. De esta dinámica, uno queda nominado y ya no podrá recibir puntos negativos en el Miércoles de Asamblea.

Duelo de nominación Granja VIP |Crédito: IA

El primer enviado lo elige el Capataz, que debe definir a quién le gustaría ver en la tabla o hacer un movimiento que sea conveniente para sus estrategias. Y el segundo duelista, lo define el público y va el que más votos tenga, aquí pueden entrar tanto Granjeros como Peones.

Nominados La Granja VIP: los integrantes en riesgo de ser eliminados para la semana 9

Hasta el momento, la única nominada de la semana del 2 al 8 de noviembre en La Granja VIP, es Daniela Alexis "Bebeshita". Ella quedó en la tabla porque Pablo Montero la eligió como su Legado, que es la última carta que los eliminados pueden jugar tras su salida.

Después del Duelo, serán dos los Granjeros en riesgo y en la Asamblea se sumarán otros dos. Además, Natalia Alcocer se ganó un importante beneficio y tendrá la oportunidad de mandar a un nominado extra y "clavarlo" hasta el domingo, lo que significa que no podrá salvarse ni ser salvado por alguien más.