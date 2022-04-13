Huggy Wuggy: ¿Qué es y por qué alertan que es peligroso?

Recientemente se dio a conocer sobre la existencia de un personaje azul llamado “Huggy Wuggy”, quien forma parte del videojuego “Poppy Playtime” de Mob Games, pues aparentemente representa un peligro para los niños que quieren llevar a la realidad lo que hace este muñeco asesino.

¿Quién es “Huggy Wuggy”?

Es un muñeco de peluche de color azul con una dentadura bastante afilada que aterroriza al jugador de “Poppy Playtime”, amenazándolo con abrazarlo hasta quitarle el último aliento, en una juguetería abandonada de la que el participante debe escapar.

Cabe destacar que este no es un videojuego para niños; sin embargó, cobró demasiada popularidad, principalmente en el Reino Unido.

¿Por qué es peligroso “Huggy Wuggy”?

Autoridades del condado de Dorset, en Reino Unido, y padres de familia señalaron que existe un gran riesgo por el hecho de que los niños quieran imitar el comportamiento de “Huggy Wuggy”, lo cual podría derivar en una tragedia.

Los cortos del personaje y de personas jugando este videojuego se han vuelto virales en redes sociales atrayendo a decenas de personas, sobre todo en plataformas como YouTube y TikTok, donde los videos quedan expuestos a los menores.

My kids new fave toy. A far cry from Teddy Ruxpin 😂 🧸 #huggywuggy pic.twitter.com/yin42RN6ik — Lyns (@LynoSkyno) March 31, 2022

En redes sociales se han reportado casos donde niños intentan imitar a “Huggy Wuggy”, de ahí que las autoridades hayan emitido una advertencia y el peligro que representa este singular personaje de dientes afilados y color azul.

Padres de familia aseguraron que los niños no deberían tener acceso a esos videojuegos, pues tienen mensajes que no son aptos para ellos. Por su parte, Mob Games, empresa dueña de “Poppy Playtime”, informó que el juego en su primer capítulo estará disponible para dispositivos móviles, por lo su popularidad irá en aumento.

“Poppy Playtime” es un videojuego que está inspirado en el también famoso “Five nights at Freddy’s”.