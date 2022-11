Hugo Sánchez se abrió de capa para su nuevo documental. ¿Qué veremos?

Hugo Sánchez es considerado uno de los futbolistas más destacados, no solo en la historia de México, sino del futbol. Un hombre que, en su momento, eligió al balompié antes que a su familia, una factura que pagó muy cara hace ocho años, cuando su hijo Hugo Sánchez Jr., falleció debido a una intoxicación de monóxido de carbono.

“Algo que va a impactar del documental es precisamente eso, que me hace abrirme para que conozcan que obviamente hay momentos difíciles y momentos de mucho éxito, así como de felicidad. Hay mucha gente que no conoce esa faceta. La película me ayuda a ser más transparente, me muestro tal cual soy”, dijo sobre su documental Hugo Sánchez: El gol y la gloria.

“Esa decisión que tomé en ese momento fue la que me impulsó a realmente darle la importancia y trascendencia que tiene el futbol. Estoy orgulloso, feliz y encantado de haber tenido a Hugo, que en paz descanse. Con base a eso me abrí, diciendo que lo más importante para mí, en ese momento, era el futbol y después la familia. Pasó el tiempo y te digo que eso cambio: llega un momento donde las decisiones son al revés, ahora primero es la familia y después el futbol”, continuó.

Hugo Sánchez abre su corazón por primera vez

A pesar de que triunfó como futbolista en Eruropa en equipos como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a su llegada a España, Hugo Sánchez fue discriminado, pues lo llamaban “indio”.

“Mi experiencia en un principio fue infravalorada porque no era normal que mexicanos estuvieran jugando en España. Ahora estoy orgulloso, estoy contento y feliz de ser mexicanos. Quiero aprovechar el impacto de la película para demostrar que los mexicanos tenemos la capacidad para estar igual que los mejores, o mejor que los mejores”, contó.

