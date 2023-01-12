Humberto Zurita y Stephanie Salas hacen su primera aparición pública.

Desde el Teatro Centenario donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa de 'Papito Querido', hicieron su aparición pública por primera vez, Humberto Zurita y Stephanie Salas.

¿Quiénes conforman el elenco de la obra 'Papito Querido'?

El elenco de 'Papito Querido' está integrado por Luis Gatica, Ivonne Zurita y Víctor González, pero la sorpresa de este día es que por primera vez Humberto Zurita, Stephanie Salas, quienes también participan en la puesta, se han mostrado ya como una pareja ante los medios de comunicación.

Al respecto, el periodista Daniel Aguilar desde el Teatro Centenario comentó que la pareja llegó muy contenta, pues se han demostrado mucho amor en el escenario, pero sobre todo, ha resaltado esta química que tienen no solo en la cuestión sentimental, sino también en la cuestión profesional.

Cabe destacar que el regreso de la obra y el debut de Stephanie Salas en esta puesta en escena será el próximo 19 de enero con presentación en Chihuahua y después, pisarán algunos lugares de la República mexicana.

Además, se pudo ver la imágenes de esta pareja que ha dado mucho de qué hablar, que al principio no quería dar mucha tela de donde cortar de su relación, pero que ahora están dispuestos a gritar su amor a los cuatro vientos.

Y no queda más que decir que, después de todo lo que han pasado, han demostrado poco a poco a través de fotografías en redes sociales, el cariño que se tienen, el amor y sobre todo esta conjunción de talento.

