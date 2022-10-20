Ignacio López Tarso recién volvió a los escenarios después de haber tenido algunas complicaciones de salud y a sus 97 sigue demostrando el gran actor que es. El fin de semana el actor regresó al teatro más lúcido y entero que nunca.

Hace un mes, el actor mexicano iba a recibir un merecido homenaje por su gran trayectoria; sin embargo, tuvo que ser pospuesto debido a que tuvo que ser hospitalizado por una neumonía bacteriana, afortunadamente todo salió bien y ahora está de regreso.

¿Ignacio López Tarso desea seguir trabajando a su 97 años? A sus 97 años, Ignacio López Tarso tiene ganas de seguir trabajando y volver al cine y la televisión, medios que asegura se han olvidado de él.

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“El mucho peso de los años se nota forzosamente, pero yo cumplo en enero 98 años, no estoy de 98 años, estoy bien, mi garganta, mi cerebro y todo mi cuerpo funciona bien, De todos modos, pues yo puedo seguir trabajando, pero para cine y televisión se me han negado”, aseguró el primer actor.

“La televisión y el cine parece que me han olvidado. Estoy haciendo grabaciones hasta en mi propia casa con el celular de Juan Ignacio, mi hijo. Hemos hecho siete obras en un acto que duran una hora y diez, una hora y cuarto, una adaptación de "Macario", una adaptación del Quijote, una adaptación de un cuento de Chéjov, algo de Humberto Robles, sobre Leonardo Da Vinci y su máquina para volar que es una obra muy bonita, también la hicimos para streaming y nos ha dado muy buen resultado”, añadió.

El primer actor que en junio pasado estuvo hospitalizado por una neumonía bacteriana presentó su obra “Una vida en el teatro” al lado de su hijo Juan Ignacio Aranda, en un teatro de Atizapán, Estado de México.

“Agradecer nada, a ustedes de Pati Chapoy un saludo, hace mucho que no la veo, la saluda de mi parte, un saludo a todos”, finalizó el gran actor.

