Imelda Tuñón planea hacer una misa en el aniversario de Julián Figueroa; ¿invitará a Maribel Guardia?

El conflicto legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián se mantiene, aunque es una realidad que el pleito entre ambas se ha reducido conforme los días transcurren. Ante ello, una nueva especulación, en torno a la supuesta misa por el aniversario luctuoso de Julián Figueroa, ha surgido en las redes sociales. ¿De qué se trata?

Vale mencionar que, después de 38 días bajo el cuidado de Maribel Guardia, las autoridades tomaron la decisión de regresar a José Julián a las manos de su madre, Imelda Garza Tuñón. Todo derivó de la denuncia que la actriz y cantante hizo en contra de la pareja de su fallecido hijo, esto asegurando que no tenía las cualidades emocionales para cuidar al menor de 7 años de edad.

¿Imelda Tuñón invitará a Maribel Guardia a la misa de Julián Figueroa?

Durante una entrevista que tuvo con el programa “De Primera Mano”, Imelda Tuñón revivió la experiencia que fue perder a Julián Figueroa , quien está a punto de cumplir dos años de haber fallecido. En este punto, tanto ella como Maribel Guardia le organizaban una misa en conjunto, hecho que puede cambiar después de los conflictos legales que ambas viven.

Si lo anterior no se arregla, lo lógico sería que ambos lo recuerden por separado. Al menos así lo reveló la propia actriz, quien aseguró que tiene en mente realizar una misa en Monterrey Nuevo León. Y si bien no ha confirmado que invitará a la madre de Julián Figueroa al aniversario luctuoso (considerando que perdió la vida el pasado 9 de abril del 2023), tampoco ha confirmado su no participación en este evento, por lo que en los próximos días se sabrá más información al respecto.

¿Maribel Guardia ya no peleará la custodia de José Julián?

Mucho se ha rumorado respecto a la posibilidad de que Maribel Guardia ya no pelee la custodia de su nieto a Imelda Garza Tuñón. Así fue revelado por su representante legal hace unos días, mismo que mencionó que la actriz y cantante se encuentra harta y cansada de este pleito, por lo que no descarta el hacerse a un lado por su tranquilidad y paz mental.