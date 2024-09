Influencer Karina Torres alarma a sus fans al compartir un VIDEO desde la cama de un hospital

Las redes sociales están expectantes por la salud de Karina Torres, influencer que pertenece al club de amigas de ‘Las Perdidas’ junto a Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene, quien compartió un video desde una cama de hospital.

A través de sus redes sociales, Karina Torres compartió en sus historias de Instagram una serie de videos explicando que estaba a punto de ingresar a un hospital, todo desde la cama de un nosocomio.

¿Por qué está hospitalizada?

La influencer explicó que iba a realizarse unos “trucos de chava”, entre ellos una liposucción y un cambio de implantes: “Llegó la hora y el momento, todos los trucos. Deséenme suerte con el mejor doctor y los trucos de chava. Liposucción y cambio de implantes. Nos van a dejar chin... porque los hombres lo piden”.

¿Cómo salió de su operación?

La madrugada de este viernes 6 de septiembre, la influencer Karina Torres compartió un video en el que le agradeció a sus fans y a todas las personas que pidieron con ella; de igual modo, confirmó que su operación fue un éxito.

“Hermanas, pues gracias a Dios ya salimos de la cirugía hace rato. Les cuento que ya estoy en reposo en el hospital y voy a dormir porque traigo sueñito y voy a descansar. Soporten”, declaró la creadora de contenido.

“Quiero agradecer a toda la gente que estuvo pidiendo por mí. Super bien me siento, gracias a Dios me están atendiendo de maravilla y primeramente Dios en estos días ya les estaré haciendo una transmisión en vivo en mi canal de YouTube, ya me hice mi lipo, ua cambié de te... he estado drenando muy bien, eso me tiene muy contenta. Yo aquí ando descansando desde el hospital”, recalcó.

Como quedó evidenciado en el video compartido por Karina Torres, se sometió a un procedimiento de “feminización corporal” que le ayudará a conservar su figura.

¿Quién es Karina Torres? Karina Torres es una popular influencer que saltó a la fama por formar parte del grupo de ’Las Perdidas’ junto con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene.

La creadora de contenido es originaria de León, Guanajuato. A lo largo de su carrera, Karina Torres ha superado distintas etapas complicadas de su vida como su adicción a las drogas, incluso estuvo en rehabilitación durante varios años. Karina Torres se ha colocado como una de las creadoras de contenido más populares del momento, esto gracias a su humor y carisma.