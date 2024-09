VIDEO: Doña Lety revela cómo fue su secuestro

El día de ayer les informamos sobre el rescate de Doña Lety , influencer mexicana de 62 años que fue privada de su libertad por el sujeto que la hizo viral, aparentemente por Jaime Toral.

¿Quién es Doña Lety?

Doña Lety es una influencer mexicana de 62 años de edad que se hizo viral en TikTok por quejarse de su situación económica. La señora hacía videos junto al youtuber Jaime Toral, quien supuestamente la ayudaba con víveres y comida.

Continúan las protestas contra la Reforma Judicial en el Palacio Legislativo de San Lázaro [VIDEO] Los bloqueos alrededor de la Cámara de Diputados comenzaron desde muy temprano, la mañana del martes trabajadores del poder judicial se manifestaron.

Su nombre real es Leticia Gómez y se hizo viral en plataformas de video como YouTube y TikTok. Hay escasa información sobre sus orígenes, pero se sabe que tiene 62 años y reside en Veracruz.

Te puede interesar: Crying Wrapped: Joven comparte un resumen anual de las veces que lloró en 2023

Inicialmente, Doña Lety se mostraba arrastrándose y cayéndose cuando intentaban ayudarla a ponerse de pie, pero después se descubrió que sí podía caminar y que había estado actuando.

¿Qué le pasó a Doña Lety?

El pasado fin de semana Doña Lety fue rescatada en Tantoyuca, Veracruz, después de que lograra escapar del lugar donde, según relató, se encontraba secuestrada por el sujeto que la catapultó a la fama.

Doña Lety logró llegar a la casa de un vecino que les habló a las autoridades, quienes enviaron a elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para brindarle ayuda a la influencer.

Te puede interesar: VIRAL: Joven de 19 años salió a correr y un rayo lo mató

¿Qué dijo Doña Lety sobre su secuestro? Doña Lety dio sus primeras declaraciones y dejó entrever que está sumamente afectada por lo ocurrido.

La víctima fue captaba cuando descendía de la patrulla en la que viajaba, mientras era escoltada por elementos de seguridad quienes la ayudaron a bajar del vehículo porque se encontraba débil.

“Yo me siento muy mal mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? Por favor”, declaró la influencer de 62 años.