Influencer mexicana se inyectó bótox en Dubái y sufrió un infarto cerebral

Los arreglos estéticos pudieran parecer inofensivos pero no siempre lo son, sobre todo si no se llevan a cabo con profesionales y siguiendo todas las medidas necesarias pues en muchas ocasiones pueden resultar perjudiciales para la salud tal como le sucedió a una reconocida influencer mexicana (Jous Fit), que se puso bótox en Dubái y terminó con un infarto cerebral.

Durante su visita por Dubái, Jous Fit decidió inyectarse bótox en el rostro debido a que notó algunas arrugas, mismas que deseaba eliminar.

“Dije que no lo iba a volver a hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de bótox porque arrugo demasiado la cara. Desde que pasó lo de mi mamá lloré tanto que siento que desde ahí ya se me marcaban las líneas”, dijo la influencer mexicana.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El pasado 21 de mayo la creadora de contenidos anunció que se encontraba en una clínica de belleza, misma en la que se inyectaría botox. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba pues horas más tarde, un hombre identificado como Óscar, presumiblemente su esposo, reveló que sufrió un infarto cerebral como reacción alérgica.

¿Cómo se encuentra la influencer mexicana?

A través de sus historias de Instagram, Jous Fit afirmó que sufrió un infarto cerebral como reacción alérgica: “Me convulsioné muchas veces, desmayos, perdí el conocimiento, me daban cachetadas para despertar y nada, no respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, boca negra, estaba transparente. No saturaba nada y corrieron por oxígeno. Había momentos que lograba abrir los ojos y solo veía a todos gritando, llorando, Oscarcito rezando y llorando fuertísimo. Escuchaba ‘amor quédate conmigo, piensa en nuestros futuros chiquitos’. Hasta que después de 45 minutos llegó la ambulancia y en manos de los doctores todo mejoró”.

Jous Fit aseguró que ya se encuentra en su casa y siguiendo las recomendaciones médicas para su recuperación: “Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuídate a ti. Esto fue una tontería, esto de ponerme bótox y que me pasara fue ¿cuándo me iba a pasar por la cabeza que esto me iba a pasar? y el doctor me dijo que si no hubiera sido por mi estilo de vida saludable no lo hubiera logrado”.

¿Qué es el bótox? El bótox es una sustancia derivada de la toxina botulínica producida por la bacteria Clostridium botulinum. Se utiliza principalmente en la medicina estética y terapéutica por sus propiedades para bloquear temporalmente la actividad muscular.

El botox se inyecta en pequeñas cantidades en músculos específicos del rostro para suavizar arrugas dinámicas como las del entrecejo, la frente y alrededor de los ojos (patas de gallo). También se utiliza para levantar las cejas, suavizar las líneas del cuello y reducir las arrugas alrededor de la boca.

¿Cómo funciona el bótox?

El bótox actúa bloqueando la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que comunica las señales nerviosas a los músculos, causando que estos se relajen temporalmente. Este bloqueo impide la contracción muscular, lo que resulta en la disminución de las arrugas o la reducción de la actividad muscular anormal.

