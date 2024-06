El ingrediente de cocina que fortalece la salud de los riñones y su funcionamiento

El uso de las las plantas forma parte de la historia de la medicina alternativa y son de gran tradición en países como el nuestro. Entre ellas, destaca el perejil que, con su fragancia intensa, aporta más sabor a diferentes platillos; ahora, resulta que sus compuestos favorecen la salud renal y su buen funcionamiento también. A continuación, más detalles de este ingrediente de cocina que fortalece la salud de los riñones.

¿Cómo añadir a tu dieta el ingrediente que fortalece la salud de los riñones?

Los riñones son órganos que filtran la sangre y eliminan toxinas del cuerpo a través de la orina; además, regulan la presión arterial. Por lo tanto, como puedes ver, su cuidado es fundamental para el bienestar general de los seres humanos.

Te mostramos en qué consiste su preparación, es muy sencillo:



Añade 3 cucharaditas de perejil fresco a 250 ml de agua hirviendo.

Espera aproximadamente 10 minutos.

Cuela la infusión y disfrútala.

La recomendación es no exceder las tres tazas diarias de esta infusión. No obstante, considera que aunque el perejil tiene muchas propiedades beneficiosas, no debe ser utilizado como sustituto de ningún medicamento.

¿Por qué el perejil es bueno para tu salud?

En este sentido, voces expertas como a de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señala que los compuestos bioactivos del ingrediente que fortalece la salud de los riñones consiste en vitaminas A, C y K, ácido fólico, zinc, potasio, hierro, flavonoides y carotenoides. Pero las razones por las que el perejil es bueno para tu salud pueden resumirse a las siguientes:



Aumenta la producción de orina y la eliminación de toxinas.

Combate el daño celular causado por los radicales libres.

Reduce la inflamación y mejora la salud general.

Ayuda a combatir infecciones bacterianas.

Mejora la digestión y la salud gastrointestinal.

Contribuye a la protección de los vasos sanguíneos.

En resumen, el perejil en tu dieta diaria fortalece la salud de los riñones y mejora su funcionamiento. Al añadir esta hierba en tus comidas o mediante infusiones, podrás disfrutar de sus múltiples beneficios. Sin embargo, no olvides consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta o tratamientos.

