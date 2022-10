Ingrid Coronado confirma que Anna Ferro vació departamento de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado habló largo y tendido sobre la muerte de Fernando del Solar, su testamento y también en torno a Anna Ferro, quien generó polémica hace unos meses al declarar a una revista que la conductora había demandado al argentino antes de morir.

Ingrid Coronado contó detalles del testamento de Fernando del Solar.

Fernando del Solar falleció en junio pasado dejando una gran tristeza entre sus amigos y familiares; sin embargo, su muerte también ha tenido consecuencias entre las dos mujeres con las que compartió su vida, Ingrid Coronado y Anna Ferro.

Hace algún tiempo se supo que el departamento de Cuernavaca donde Del Solar pasó los últimos años de su vida al lado de Ferro era propiedad de Ingrid, esta información fue confirmada recientemente por la propia conductora en exclusiva para Ventaneando.

Coronado declaró que el departamento de Cuernavaca donde vivían Del Solar y Anna Ferro se encuentra en un fideicomiso de los dos, por lo que al faltar el conductor pasa a manos de ella, por lo que aseguró que la viuda de Fer vive ahí de forma ilegal.

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando que estaba pasando por un proceso y nosotros también, no había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”, sentenció.

¿Anna Ferro vació el departamento? No obstante, algo que llamó la atención fue cuando reveló que efectivamente Anna Ferro había vaciado el departamento, ya que no tiene muebles ni nada, esta información fue corroborada por ella y por su abogado después de que una revista de espectáculos filtrara esta información.

“Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado (el departamento), mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar, pero es un trámite legal que no he iniciad”, añadió.

Aunque por ahora no ha iniciado ningún proceso legal, Ingrid dejó entrever que pronto lo hará, pero en caso de que Ferro quiera evitar ir a los tribunales deberá entregar los muebles, llaves y por supuesto la posesión del inmueble que le pertenece.

Así mismo, la conductora se dijo decepcionada de Fer, ya que, tras la apertura y lectura de su testamento se pudo dar cuenta que dejó desamparados a sus hijos pues no figuran como beneficiarios de ninguna de las cuentas de banco y desconoce quién lo sea.

“Las cuentas de banco, para que puedan formar parte del testamento tendría que estar especificado en el testamento y no está (…) Si no es así, la cuenta es para el beneficiario o cotitular de la cuenta, desconozco cómo están sus cuentas, solamente sé que no están a nombre de mis hijos y no están a nombre mío”, sentenció.