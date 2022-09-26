Ingrid Coronado envía advertencia a Anna Ferro: “Ese departamento no es suyo.

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022, conmocionando a sus familiares, amigos, fanáticos y colegas del mundo del espectáculo. Tras la muerte del querido conductor, Ingrid Coronado y Anna Ferro han estado envueltas en una tensa pelea por un departamento del fallecido argentino.

Antes de fallecer, Fernando del Solar vivía en un departamento junto a su esposa Anna Ferro en Cuernavaca, Morelos. Esta vivienda aún es habitada por la viuda del presentador, pero Ingrid Coronado no está de acuerdo.

Anna Ferro tendría que dejar el departamento por petición de Coronado, cosa que habría desatado una rivalidad entre ambas mujeres.

En una reciente entrevista para el programa Chisme No Like, Ingrid reveló más detalles sobre el posible proceso legal en contra de Anna.

"Todavía no empiezo un asunto legal al respecto. Evidentemente, ese departamento no es suyo. Yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal", declaró.

Te puede interesar: Así cumplió Fernando del Solar su último sueño. (VIDEO)

Ingrid Coronado arremete contra Anna Ferro

La presentadora de Todos a Bailar esperaba que Anna Ferro desalojara por voluntad propia el departamento en el que vivía con Fernando del Solar.

Sin embargo, Coronado podría proceder legalmente a tres meses del fallecimiento de Fernando, pues esperaba otra actitud de la viuda del argentino.

"Ya los medios están a mi favor. Se han dado cuenta que lo que he hecho es trabajar por el bienestar de mis hijos. Eso me inspira y es lo más importante para mí. Al final siempre sale la verdad y mientras la sepa yo, eso es lo más importante", dijo al citado programa.

Recuérdese que Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022 por problemas derivados de una pulmonía y tras una ardua lucha contra el cáncer.

También te puede interesar: VIDEO: Conductores de Venga La Alegría despiden a Fernando del Solar.