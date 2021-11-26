Marjorie de Sousa protagoniza fuerte pelea con Alicia Machado.

Marjorie de Sousa niega estar al tanto de las declaraciones que Alicia Machado lanzó en su contra dentro de un reality show por no permitir que Julián Gil vea a su hijo Matías.

No tengo idea mi amor, no tengo idea de lo que dices

Y se negó a revelar cómo vive su romance con el empresario Vicente Uribe, aunque aseguró no estar en búsqueda de una pareja para formar una familia.

Está todo perfecto y todo feliz. Los quiero mucho que Dios los bendiga. Lo que tengo me llena demasiado, lo que Diosito mande yo creo que es un extra y hay que agradecer siempre. Ahorita me encuentro muy feliz, muy tranquila, enamorada de la vida, de mi hijo y de todas las cosas bonitas

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Marjorie de Sousa habla sobre el grave estado de salud de Carmen Salinas

En otros temas, aseguró estar al pendiente de la salud de Carmen Salinas, con quien compartió cámara en una telenovela, justo cuando esperaba a su hijo Matías.

He estado al pendiente, le escribo todos los días a Sebastián, que sé que está ahí. Le digo que me avise qué onda y qué ha pasado. Estamos rezando y pidiéndole a Diosito que nos la regrese y nos la deje un ratito más. Yo creo que todos la queremos aquí

La artista venezolana compartió algunos momentos que vivió junto a la primera actriz coahuilense.

La verdad es que sí me ha afectado mucho porque compartí con ella no solamente mi baby shower, sino que hice una telenovela con ella

Yo estaba embarazada, nadie sabía, era muy chistoso porque Carmen Salinas me miraba y me decía ‘tienes cara de mamá, tú como que estás embarazada’. Yo le decía ‘¡No!’ y siempre nos reíamos. Grabar con Carmen es un agasajo porque es muy divertida. Quien la conoce sabe cómo es ella

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