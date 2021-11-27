Galilea Montijo llora tras ser relacionada con un narcotraficante.

En cuanto se enteró que el nuevo libro de Anabel Hernández titulado Emma y las otras señoras del narco, la menciona e involucra en una presunta relación sentimental con el extinto líder del cártel de los Beltrán, Arturo Beltrán Leyva, Galilea Montijo reaccionó y visiblemente descompuesta, desmintió la versión que considera difamatoria.

El contenido del volumen que aún no sale a la venta en México, aunque ya está disponible para su pedido en plataformas digitales, fue difundido por el programa de Youtube Sin Embargo Al Aire.

Es muy triste escuchar que vengan rumores. El día que salga el libro, pues ya tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que deberían ser más severos y legislar esta ley de la difamación

Ustedes me conocen, toda la vida me he salido a defender, que si soy teibolera, que si el año pasado con lo de mi marido, que si soy novia de un presidente. Llega un momento en que ya estuvo bueno

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Galilea Montijo está preocupada por las opiniones de su hijo

Galilea Montijo cree que su hijo es muy inteligente para no creer en las difamaciones a su persona.

¿Me molesta? Sí. ¿Me pone triste? También. He sido una mujer solamente de trabajo; ya tomaré acciones legales nada más

Mi chiquillo es un niño muy fuerte y muy inteligente. Es lo único que siempre le pido a Dios, que mi chiquillo sea un niño inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica

La artista asegura que ha perdido ofertas de empleo por las difamaciones a su vida personal y artística.

Yo vivo de mi imagen y se me han caído muchas campañas por el ‘dicen que dijo que dice’. Entonces eso es lo triste…

¿Tú sabes cuánta gente conoce uno todos los días? ¿Tú sabes cuánta gente se toma fotos todos los días? Tiene que haber pruebas… todo lo que he hecho siempre ha sido a través de agencias y los pagos están comprobables. Es el daño moral y todo lo que nosotros perdemos

Por cierto, que según se adelantó, el libro también menciona que Issabela Camil y su esposo Sergio Mayer socializaban con las cabezas del cartel de los Beltrán-Leyva.

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