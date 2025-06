FOTOS: Ella es Bárbara López, actriz que le da vida a la polémica Florinda Meza en la serie de Chespirito

La bioserie de Chespirito ha impactado de manera clara entre el público que se interesó realmente en la historia detrás de uno de los productos televisivos más importantes en la historia de México. Ante eso, muchos de los personajes están recibiendo críticas por la manera de ser presentados, tal es el caso de Florinda Meza. Pero… ¿quién es Bárbara López, quien interpreta a la que fue la última esposa de Roberto Gómez Bolaños?

Te puede interesar - ¿Florinda Meza empezó su relación con Chespirito como su amante?

¿Quién es Bárbara López, quien le da vida a Florinda Meza en la serie de Chespirito?

Uno de los grandes intereses del público es saber quiénes son los actores que están interpretando a los icónicos personajes que concretaron un hito en la televisión mexicana. En este caso, Bárbara Elizabeth López Pérez nació el 13 de agosto de 1992 en Monterrey, Nuevo León. Se formó profesionalmente en una escuela de actuación de la Ciudad de México y es hija del productor Reynaldo López.

Su debut se dio en una telenovela en el 2015. No solo participó en productos estrictamente televisivos, sino que también ya hizo series para las plataformas streaming. Sin lugar a dudas, este es el proyecto más importante de su vida, pues se metió en los zapatos de uno de los personajes más polémicos de esta familia formada y después separada a través de un hombre como Roberto Gómez Bolaños.

¿Florinda Meza está conforme con la interpretación de Bárbara López?

Desde los días previos al estreno de la serie, Florinda Meza estaba inconforme por el proyecto. No quiso participar y dijo que esperaba que mostraran una serie de seres humanos con sus aciertos y errores, no de héroes y villanos. Y con el paso de los estrenos de los capítulos ha indicado que la historia miente en algunos puntos. Sin embargo, no ha mencionado nada respecto de su personaje ni de la interpretación de Bárbara López.

Seguir leyendo - ¿Chespirito quiso volver con Graciela Fernández después de su relación con Florinda Meza?