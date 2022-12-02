Ingrid Coronado trató de contactar a Anna Ferro. ¿Por qué lo hizo?

Hace unas semanas Ingrid Coronado visitó el foro de Ventaneando para hablar sobre el testamento de Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio a consecuencia de una fuerte neumonía.

En aquel entonces reveló que el testamento de su ex quedó de la siguiente forma:



Departamento de la Colonia del Valle ( Luciano y Paolo )

) Usufructo vitalicio de este departamento (Mamá de Fernando )

) Departamento Benito Juárez y Menaje de Periférico Sur ( Anna Ferro )

) Resto de bienes presentes y futuros (sus hijos)

Albacea (Anna Ferro) y tutora (María Eugenia Cacciamani)

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También declaró que el departamento de Cuernavaca donde vivió Del Solar con Ana Ferro se encuentra en un fideicomiso de los dos, por lo que al faltar el conductor pasará a sus manos, por lo que su viuda se encontraba viviendo ahí de forma ilegal.

Sin embargo, llamó la atención cuando declaró que el departamento ya había sido vaciado y que no tenía muebles ni nada, así mismo, dijo no estar conforme con el testamento de Fer, por lo que lo iba a reclamar lo que por ley le corresponde.

¿Cómo va el asunto legal del testamento de Fer del Solar? Ingrid Coronado aseguró a los micrófonos de Ventaneando que el proceso legal para recuperar lo que por derecho le corresponde a ella y a sus hijos va viento en popa después de que el conductor falleciera y dejara en manos de su viuda Anna Ferro un departamento en Cuernavaca, Morelos, que la conductora reclama como suyo.

“Cuando uno tiene la razón siempre va a ser favorable, pero es cuestión de tiempo, es una friega, un dineral, pero yo confio en la legalidad y siempre he hecho las cosas de acuerdo con eso, entonces es cuestión de tiempo, espero tenerles noticias pronto”, declaró.

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Ingrid revela que ha intentado contactar a Anna Ferro

La conductora admitió que intentó contactar a la viuda de Fernando del Solar (Anna Ferro), pues aseguró que siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. “No ha habido acercamiento con nadie, yo lo he intentado, pero no siempre se puede. Siempre tiene que haber voluntad de las dos partes”.

Por último, cuando le preguntaron si era mejor llegar a un arreglo con Ferro, Ingrid respondió que “siempre es mejor llegar a un buen arreglo, sin duda”.

