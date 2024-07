“Como buena rusa mexicana, no me rajo”: Irina Baeva tras continuar en Aventurera

Después de la incertidumbre que se creó por una supuesta salida de “Aventurera”, Irina Baeva rompe el silencio y confirma a medios de comunicación que “como buena rusa mexicana, no se raja” y con el apoyo del productor Juan Osorio continua en la obra a pesar de las críticas.

En rueda de prensa, la protagonista de la nueva versión de la clásica obra “Aventurera”, dijo que desde el primer día se ha sentido bendecida con el apoyo de sus compañeros y del propio productor Juan Osorio . Confesando que a pesar de todo lo que se ha dicho “no se raja”.

“Como dicen los mexicanos y yo siendo una buena rusa mexicana ‘no me rajo’, aquí vamos a estar. Siempre vamos a presentar el mejor espectáculo”, sentenció.

¿Qué ha dicho Juan Osorio por el regreso de Irina Baeva a “Aventurera”?

Por su parte, el famoso productor Osorio confirmó que Baeva seguirá siendo su protagonista en su nueva versión de la obra musical, declarando que siempre ha tenido confianza en el trabajo de la actriz.





“Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina… ha tenido una fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo no la he visto dudar de su trabajo, de su baile”, respondió Osorio.

¿Qué opina Gabriel Soto del regreso de Irina Baeva a la obra?

En días pasados, Gabriel Soto tuvo una crisis de salud de la que por afortunadamente salió adelante. Se le cuestionó a Irina Baeva cómo se encontraban Gabriel y que opinaba de su regreso a la obra, a lo que la actriz rusa no quiso responder por respeto a sus compañeros.

“De verdad se me hace muy injusto para mis compañeros estar hablando de temas personales. Les agradezco mucho…”, sin embargo, y ante la insistencia terminó declarando que “está muy bien de salud, muchas gracias”, para después retirarse.

Niurka se entera que Irina Baeva se quedará en Aventurera

Niurka Marcos, la ex esposa de Juan Osorio, fue una de las personas que criticó duramente a Irina Baeva. Y es que, de acuerdo con la cubana, la actriz rusa no tiene lo que se necesita para ser “vedette”. Al enterarse de su regreso a “Aventurera”, la bailarina le dio un consejo a la rusa mexicana at través de sus redes sociales.

“Mira Irina, te voy a dar un consejo de una vieja loba. Aprovecha que estás en el ojo del huracán y que todo el mundo está volteando a verte. Aprovecha toda esa expectativa y concéntrate en que tu coreógrafo nuevo y te monte un gran show donde te luzcas, nena”, aconsejo Niurka.