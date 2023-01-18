Así reaccionó Irma Miranda tras eliminación en Miss Universo.

Hace unos días, se celebró el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo, donde no faltaron las sorpresas, una de ellas no tan agradable, pues México quedó eliminado en la primera instancia. Irma Miranda, representante de nuestro país, habló sobre lo sucedido el pasado sábado.

La modelo de 26 años cautivó a mucha gente y llegó a ubicarse entre las favoritas para ganar esta competición, algo que habría sido histórico. Ahora bien, claramente esto no fue suficiente debido a que el jurado no la seleccionó durante la ronda preliminar en la que se eligieron a las 16 participantes que representarían a su país en la final.

¿Cómo reaccionó Irma Miranda tras la eliminación en Miss Universo?

En sus historias de Instagram, Irma Miranda compartió un video en el que expresó sus sensaciones del certamen y la eliminación correspondiente: "Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo muy contenta, acabo de salir del hotel ya viene a recoger mis cosas y me encontré a muchísimas personas diciéndome cosas muy bonitas, apoyándome, emocionados por verme y de verdad que con eso me quedo. Se los agradezco muchísimo de todo corazón. Feliz de haber representado a México, feliz de haber puesto mi pasión y mi corazón en cada paso y en cada día que tenía. Los quiero muchísimo y ¡qué siga viviendo México!”.

Sin duda, la tamaulipeca destacó la experiencia que tuvo, la cual describió la mejor que ha tenido a lo largo de su carrera en el mundo de la belleza.

Cabe recordar que Irma Miranda optó en la ronda preliminar por un vestido strapless con escote de corazón y corte recto en color champagne con transparencias y detalles brillantes que lo cubrieron por completo.