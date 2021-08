La promesa que Sergio Mayer hizo a Issabela Camil y ha cumplido religiosamente.

La estrella de la pantalla chica habló como nunca de cómo se enamoró del padre de sus hijas y confesó que él lleva económicamente su hogar.

Issabela Camil y Sergio Mayer protagonizan uno de los matrimonios más estables del medio artístico y han sabido mantener una larga y hermosa relación.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Issabela Camil contó cómo fue que se conocieron y la promesa que el político le hizo y que hasta la fecha le ha cumplido.

“Cuando Tony Starr me vio ahí, llegó, me saludó, y ya que nos conocimos bien me dijo: ‘Tengo una hija que vive en Los Ángeles que te quiero presentar’. Y ahí empezamos a llamarnos, se fueron dando las cosas y te puede decir que no fue fácil cuando empecé a andar con Issabela”, contó Sergio Mayer al programa Ventaneando.

Issabela Camil le confesó a la periodista que su primer encuentro con Sergio no fue como se esperaba, pues ella pensó que Mayer era antipático y presumido.

Posteriormente, la pareja tuvo una segunda oportunidad en donde volvieron a coincidir en un evento de recaudación de fondos, donde decidieron conocerse más a fondo y pudieron intercambiar números.

Camil aseveró durante la entrevista que al principio no le tomó la llamada a su ahora esposo, sin embargo, él siguió insistiendo y con el tiempo empezaron a enviarse mensajes y fue en un encuentro en el aeropuerto cuando descubrió que se sentía realmente atraída por él y supo que sería su pareja: “Supe que quería que fuera el padre de mis hijos”.

Issabela fue cuestionada sobre si era verdad que Sergio le había hecho una promesa: “No te voy a dar la vida de reina que siempre has tenido, pero siempre te trataré como reina”, a lo que la actriz confirmó y aseguró que hasta la fecha lo sigue haciendo e incluso reveló que es Mayer quien corre con todos los gatos de su casa.

En el 2006 nació su primera hija, Antonia, y fue hasta 2009 que se dieron el “Sí, acepto” en una exclusiva ceremonia en la Riviera Maya a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja. Finalmente su segunda hija, a la que llamaron Victoria, nació en 2011.

