Issabela Camil jura por sus hijas que no ha visto ‘Luis Miguel, la serie’.

La estrella de la pantalla chica no le ve sentido ver una serie que saca a a relucir su vida al lado de Luis Miguel cuando la vivió en carne propia.

Pese a que en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se esperaba conocer un poco más de los polémicos romances que ha tenido el cantante, la producción decidió centrarse en el noviazgo que sostuvo con Issabela Camil quien en la serie es personificada como Ericka.

De acuerdo con la serie que mezcla realidad con ficción, Luis Miguel y el personaje que interpretó Camila Sodi tuvieron una larga relación, incluso vivieron juntos un tiempo y él estuvo a punto de pedirle matrimonio.

¿Quién aconsejó a Issabela Camil para que terminara con Luismi?

Al respecto Issabela Camil fue cuestionada por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver sobre su participación en la serie y ella indicó que no la ha visto: “No he visto absolutamente nada. Si lo viví para qué lo voy a ver en tele. No me interesa”.

En una dinámica, Yolanda Andrade le pidió a la actriz que se describiera, y cuando estaba a punto de hacerlo Montserrat Oliver le preguntó si en la vida real era como se muestra su personaje en “Luis Miguel, la serie”, Issabela, visiblemente incómoda aseguró que si la seguían molestando abandonaría el programa.

Issabela Camil se niega a hablar de su relación con Luis Miguel.

‘Me voy a parar de este sofá nuevo de lujo, me voy a parar… ¡están en todo!’', indicó Camil.

“Soy muy dramática, muy llorona. Soy muy buena amiga, miedosa en algunas cosas. Me gusta mucho la estabilidad, soy de pareja. Tengo buenos hábitos, me gusta siempre decirlo. No me desvelo, no me gusta tomar, no fumo, mucha gente lo pondría como aburrida, pero no me gusta”, se describió la esposa de Sergio Mayer.

Montserrat Oliver siguió insistiendo con el tema del cantante: ''Mira, te voy a seguir fregando, ‘Soy como quiero ser’'', haciendo referencia al cantante; por lo que Issabela reaccionó diciendo, ''ok, ya me voy’’.

En otra parte del programa Yolanda Andrade le dijo que le tenían un obsequio, al abrirlo sacó un relicario mientras la conductora le insistió: ''Espero no sea la mamá de Luis Miguel, ¿Son las cenizas no?’'.

“¡Ah, cómo ching***! A la próxima me paro”, recalcó, a lo que Montserrat Oliver se disculpó y le pidió a su compañera que ya se midiera: “Ya cállate, Yolanda Andrade”.

