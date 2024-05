Itatí Cantoral revela de qué murió su mamá

En una entrega más de la entrevista exclusiva que Itatí Cantoral le concedió a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando, la actriz abrió una vez más su corazón y nos contó sobre la muerte de su madre.

¿De qué murió la mamá de Itatí Cantoral?

El preguntarle de qué murió su mamá, Itatí Cantoral reveló lo siguiente: “de Covid, pero tenía Alzheimer. Conmigo era lúcida hasta que Dios se la llevó, o sea, no le llegó ese Alzheimer de no conocerme a mí o a sus nietos, pero a mi hermano sí como unos 20 días antes”.

“Fue una cosa rarísima, en un mes se fue, se vino abajo, luego ya le dio el COVID. En aquella época te tenías que cambiar y te tenías que bañar y tenías que desinfectar. Yo no entraba al cuarto ni saludaba, ella tenía sus enfermeras, eso sí, mi papá le dejó siempre muy bien atendida y el lunes voy a grabar, me despido de mi mamá y cuando llego yo escucho que la enfermera está discutiendo con mi mamá y, entonces, veo que mi mamá está diciéndole a ella ‘no puedo respirar’ y ella pensaba que era parte de su enfermedad, del Alzheimer, entonces le digo ‘mi mamá si no puede respirar’.

Le hablo al doctor y le digo ‘mi mamá está oxigenando a 60, yo creo que tiene Covid’, me dice ‘traértela para el hospital’, le hablé a mi hermano y me dijo ‘llévala al hospital de compositores’. No sé cómo la bajé de las escaleras, la subí a mi coche y le puse el cinturón de seguridad. Me decían ‘no hay camas en ningún lado, usted no se preocupe, vamos a ver’ y me quedé dormida en su regazo y pensé que la iba a librar”, declaró.

“En la mañana llega la ambulancia COVID y consiguen una cama para ella, después de dos intubaciones pudimos verla todos. Yo me quedé con ella, platiqué con ella, se le salió una lagrimita que yo creo que me escuchó. Todavía me fui pensando que la iba a volver a ver y eso que le habían hecho traqueotomía”, añadió.

