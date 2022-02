Canalizan a J Balvin tras hospitalización de su madre. (VIDEO)

Desafortunadamente, J Balvin fue canalizado una vez que informó de la hospitalización de su madre por COVID-19, lo que sin duda alarmó a sus seguidores en redes sociales .

Cualquier tema que el cantante colombiano comparte con sus fans, constantemente da de qué hablar, como fue el caso de Alba Mery Balvin, su mamá.

Y es que hace unos días informó que su progenitora tuvo que ser hospitalizada por COVID-19, por lo que apareció canalizado desde una cama de hospital.

Para aclarar la situación, el cantante publicó una historia en su cuenta personal de Instagram donde contó los motivos que lo hicieron requerir de atención médica.

Afortunadamente, el creador de ‘Ay vamos’ descartó que su estado de salud sea grave, simplemente ha estado sometido a un gran nivel de estrés por la enfermedad que padece su madre.

“Hoy que estaba en la clínica me pusieron suero, pero me dijeron que es por no dormir. No es nada grave pero... estoy bien”, dijo.

J Balvin dio las gracias a sus seguidores que se preocuparon al verlo recibiendo medicamento vía intravenosa. Los fans pensaron que le había pasado algo a él. “Aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos”, recalcó.

¿Qué asustó a los seguidores de J Balvin acerca de su salud?

Este martes 22 de febrero, J Balvin compartió en sus historias de Instagram un video en el que se le puede apreciar acostado sobre una cama de hospital, usando cubrebocas.

El reguetonero colombiano se mira canalizado y en el pie de video escribió que oraba por quienes pasan por momentos difíciles en temas de salud. “Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando algo parecido”, escribió.

