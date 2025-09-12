La historia del influencer que sobrevivió al incendio de Iztapalapa

La explosión y fuego en Iztapalapa, tuvo como resultado un saldo de personas fallecidas mientras que hay muchos heridos siendo atendidos en diferentes hospitales. Entre todas las historias surge la de un influencer que sobrevivió pero tiene varias quemaduras.

J LU Barber Cervantes, es un influencer que cuenta con más de 100 mil seguidores y circulaba en las inmediaciones del lugar donde se ocurrió la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Debido a la dimensión del accidente, resultó herido.

Hasta ahora se tiene conocimiento de que 94 personas resultaron con heridas tras la explosión en Iztapalapa. A esto se le suman 8 personas fallecidas.

¿Cómo se salvó el influencer lesionado en Iztapalapa?

Por medio de las redes sociales, el influencer J Lu Barber Cervantes, dio a conocer que en el momento de la explosión de la pipa, el se encontraba muy cerca. Debido a esto es que sintió que se iba a morir.

El hombre iba circulando en su vehículo cuando ocurrió la explosión en Iztapalapa. Ante esto manifestó que fue un momento horrible y sucedió justo cuando pasaba por encima de donde ocurrió el accidente.

También manifestó que después de la explosión, continuó su camino dentro del vehículo hasta que pudo bajarse. En esos momento sintió que no podía respirar y la temperatura era tan elevada que sentía que se le reventaba la piel.

¿Cuál es el estado de salud del influencer?

En los videos que se han visto de la explosión, se pueden ver las llamas y por ende deducir que las temperaturas eran muy altas. De esta manera es que le “reventó” la piel al influencer quien en ese momento estaba muy alterado y conmocionado.

Las lesiones que presenta este hombre es en el brazo izquierdo, pero le dijo a sus seguidores que sus heridas no habían sido tan graves en comparación a las que sufrieron otras personas.

J LU Barber Cervantes se mostró muy agradecido con sus seguidores por los mensajes y buenos deseos. Además manifestó que se encuentra bien pese a las quemaduras que sufrió por la explosión en Iztapalapa.