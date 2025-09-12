Adrián Marcelo en crisis con su esposa, ¿se van a divorciar?
Adrián Marcelo confesó que no sabe cuál es el futuro de su matrimonio con Karina Puente.
Durante una entrevista reciente, el polémico influencer Adrián Marcelo dio una noticia que dejó con dudas a sus seguidores: se encuentra en una crisis con su esposa, Karina Puente.
Como otra “señal”, en redes sociales se está comentando que la pareja dejó de seguirse mutuamente en Instagram.
Adrián Marcelo no sabe qué pasará con su matrimonio
En una entrevista con la conductora Judith Grace, Adrián Marcelo dejó entrever que existe una crisis en su matrimonio con Karina Puente. “Te voy a ser sincero, estoy pasando por un mal momento, no quiero ahondar, no puedo hacerlo por más que me gustaría, pero me movió todo”, dijo.
El influencer dijo que el mal momento que está viviendo deriva de los riesgos que él tomó al “obsesionarse” con su trabajo y “satisfacer la idea” que se tiene de él como persona irreverente. “Estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro”, dijo refiriéndose a su matrimonio.
Sin embargo, en otro momento de la entrevista remarcó que Karina Puente “ha sido la mujer de mi vida, porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy”. También confesó que en su relación de 11 años ha habido dos rompimientos.
En una búsqueda mediante Instagram es posible comprobar que Adrián Marcelo y Karina Puente ya no se siguen mutuamente.
Ella ha permanecido muy activa en el último día, pero solo compartiendo historias de su trabajo como ‘makeup artist’ en el Fashion Week de Nueva York. El influencer no ha publicado nada más al respecto, solo ha compartido reacciones de sus fans a la entrevista.