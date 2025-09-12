Tamalera es viral al humillar a un licenciado por lo que gana al mes

La realidad económica de los mexicanos es muy dispar, dependiendo de la profesión elegida y de muchos otros factores. Esto ha quedado en evidencia gracias a un video que está circulando en redes sociales y que “enfrenta” a una tamalera y un licenciado con realidades muy distintas.

El video fue creado y compartido por el usuario de TikTok @elreydelbarriomachorro y es un método que tiene de visibilizar la realidad de los trabajadores en México. Las entrevistas dejan a la vista detalles sobre las jornadas laborales, el dinero que ganan y los estudios, o no, que se encuentran detrás de cada profesión.

¿Tamalera humilló al licenciado al decirle su sueldo?

El video señalado tuvo epicentro en La Condesa, hasta donde el creador de contenido llegó para entrevistar a una tamalera y a un licenciado en administración de empresas. La primera pregunta fue certera y es que ambos entrevistados fueron consultados sobre quién ganaba más dinero.

Fue la tamalera la que marcó terreno al responder que ella ganaba más e incluso se atrevió a remarcar que “no había rival”. Sin embargo, el joven “oponente” puso en valor su título y dijo que una persona con estudios podía conseguir más dinero que alguien que no haya concluido una carrera, pero este se terminó yendo humillado.

¿Quién gana más dinero entre un vendedor de tamales y un licenciado?

Durante la entrevista, la mujer y el joven expusieron los beneficios de sus respectivas profesiones. En este punto, ella manifestó que ha logrado vender hasta 500 tamales, obteniendo una ganancia de 30 pesos por cada uno de ellos, por lo que dejó expuesto que suele ganarse más de 9 mil pesos por día y en un mes llega a los 300 mil pesos.

Por su parte, el licenciado en administración de empresas precisó que trabaja como gerente en una reconocida tienda departamental y posee ingresos mensuales de 18 mil pesos. Por lo tanto, la sorpresa por la diferencia con la tamalera le pareció injusta, poniendo nuevamente sus estudios como principal argumento. Así, el joven quedó humillado ante lo expuesto por la mujer y las redes sociales se han hecho eco de lo acontecido.