Yolanda Andrade afirma que es víctima de brujería

Los fanáticos de Yolanda Andrade se encontraban preocupados debido a su estado de salud. Hace poco fue que reveló que padece dos enfermedades que no tienen cura y que podrían llevarla a la muerte. A esto ahora se suma su confirmación sobre que ha sido víctima de brujería.

Fue a principios de agosto cuando Yolanda habló sobre su estado de salud en los medios: “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, en conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”.

También se sinceró sobre las implicaciones de sus padecimientos, por lo que advirtió que perderá la capacidad de comunicarse mediante el habla y no podrá caminar fácilmente. “Tengo una enfermedad degenerativa. Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.

¿Por qué Yolanda Andrade dice que le han hecho brujería?

Yolanda volvió a hablar con los medios y sorprendió a todos debido a que se encuentra bastante bien. La conductora generó especulaciones al confirmar que es víctima de brujería: “Yo no creía. Hay cosas en las que cuesta trabajo creer, pero no quiere decir que no existan”.

“Entonces como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien. Esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa”, aseguró.

La conductora no ha querido revelar la identidad de la supuesta bruja: “Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una brujita por ahí; sí tiene nombre, claro. La justicia divina existe y toda la gente que reza por mí contra eso. Diosito sabe qué onda y lo más triste de todo es que eso se va de reversa y en lo que más te duela”.