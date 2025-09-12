Cantante sorprende con una deformación en su rostro luego de una cirugía estética

Las cirugía estética es muy común en la actualidad, pero no siempre salen del todo bien. Así le ocurrió a un famoso cantante de los años 90 que se hizo un retoque pero no quedó como esperaba.

Uno de los involucrados pertenece a Andy y Lucas, el dúo formado por españoles compuesto por Andrés Morales y Lucas González. Ellos ganaron mucha fama en el año 2000.

¿Qué cantante se deformó el rostro luego de una cirugía estética?

Luca fue quien apareció en un programa recientemente y habló sobre lo mucho que lo ha afectado someterse a una cirugía plástica, ya que no se cuidó como se debía.

Durante la entrevista en “Me quedo conmigo”, el cantante manifestó que le detectaron una cardiopatía isquémica con valvulopatía y se ha sometido a una serie de pruebas.

A esto se le suma la operación de nariz que no quedó como él esperaba. Sin dudas su aspecto cambió de manera radical y de acuerdo a lo que el explicó se sometió a la intervención para mejorar su respiración, pero no siguió las indicaciones médicas.

🚨ESCÁNDALO EN ESPAÑA🚨

"NO ME MIRÉIS, SOY UN MONSTRUO"

Lucas, de Andy y Lucas (cantante español que prometió retirarse hace tiempo) niega ante la prensa sus numerosas operaciones de cara y nariz: "soy así de feo ¡¡soy feo!!" pic.twitter.com/ZNiesFzVuy — Fley (@fley_es) December 2, 2024

“No tomé los antibióticos, ni me aplique las pomadas. Se me reventó la vena y no cicatrizó bien”, manifestó Lucas en la entrevista. El resultado fue la deformación de su nariz y le ha causado muchas complicaciones.

¿A qué se ha enfrentado Lucas con respecto a su nariz?

Lucas en una situación tuvo que enfrentar las críticas mientras comía en un restaurante con su hijo. Unos hombres alcoholizados, se acercaron y comenzaron a burlarse de su nariz.

En ese momento uno de los sujetos sacó una bolsita con droga, la tiró a la mesa y le dijo si iba a probarla o no. Además también enfrenta los comentarios por haber subido de peso

Actualmente el cantante sigue trabajando como administrador en la disquera que formó junto a Andy, aunque la agrupación se encuentra retirada.