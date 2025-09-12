Nadie puede creer que todavía haya muchos boletos para Shakira en México y que este sea el precio

Todavía hay boletos para ver a Shakira en vivo en la CDMX, y lo que más ha sorprendido no es solo eso… sino el precio. Aunque se esperaba que las entradas para el show “Las mujeres ya no lloran” volaran en minutos, todavía quedan disponibles para su concierto en el Estadio GNP Seguros, programado para este 18 de septiembre de 2025. Aquí te decimos cuántos quedan, dónde puedes comprarlos y cuáles son los lugares.

¿Dónde se pueden comprar boletos para Shakira en México?

El sitio oficial de Ticketmaster México es el encargado de la venta para los boletos del concierto de Shakira en CDMX. Desde ahí puedes ver la disponibilidad en cada zona del Estadio GNP Seguros, con las secciones más alejadas hasta las más cercanas al escenario. Y sí, hay opciones para todos los presupuestos.

¿Cuánto cuestan los boletos para Shakira en CDMX?

Según el portal de Ticketmaster consultado el 12 de septiembre, estos son los precios y zonas aún disponibles para el concierto de Shakira en la CDMX:



Cancha A Platino: $6,336

Cancha A: $5,256

Cancha B: $4,176

Verde A: $5,016

Naranja A: $3,816

Verde B: $3,216

Naranja B: $2,616

Verde C: $1,656

Naranja C: $1,296

(ESPECIAL) Este es el mapa de los lugares disponibles para el concierto de Shakira en CDMX.

Los precios ya incluyen cargos por servicio. Hasta ahora, todas las zonas seguían disponibles con algunos lugares libres, aunque la Cancha A Platino y Verde A se han reportado como las de mayor demanda.

¿Qué canciones incluye Shakira en esta gira?

Aunque el setlist final del concierto de Shakira podría variar por ciudad o país, lo más probable es que la cantante colombiana interprete una mezcla entre sus clásicos y los éxitos de su más reciente álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”. En sus conciertos anteriores, ha cantado:

Instagram oficial de Shakira

Hips Don’t Lie

TQG

Waka Waka

BZRP Music Sessions #53

Te Felicito

Antología

Copa Vacía

Ojos Así

Las de la Intuición

Loba

La barranquillera también ha sorprendido con versiones acústicas y visuales impactantes en cada una de sus presentaciones.

¿Quién está detrás del look de Shakira en esta gira?

El estilo que ha lucido Shakira en este tour ha generado miles de comentarios en redes sociales. Detrás de sus looks está el estilista Nicolás Bru, quien ha trabajado con estrellas como Rosalía y Dua Lipa.

El concepto combina cuero, plataformas, brillos y peinados con mucho volumen, sin perder su esencia pop-latina.

Además, ha habido rumores de que Shakira usa pelucas en algunos shows para lograr transiciones rápidas de vestuario y color de cabello, aunque ella no ha confirmado esta información.

¿Cuánto ha ganado Shakira en México por esta gira?

Aunque las cifras oficiales no se han revelado, medios especializados estiman que Shakira ha recaudado más de 5 millones de dólares por sus conciertos anteriores en México.

¿Esquivando las olas? Shakira consintió a sus seguidores compartiendo fotos y videos descansando en playas mexicanas TV Azteca [VIDEO] Shakira se dio un tiempo para relajarse en una paradisiaca playa mexicana y, como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar.

Esto incluye ingresos por taquilla, ventas de mercancía, patrocinios y colaboraciones con marcas internacionales.

El Estadio GNP Seguros tiene una capacidad de más de 60 mil personas, por lo que incluso una fecha con boletos aún disponibles representa una ganancia millonaria.