Doña Cuquita Abarca aplaude el estreno de serie “El Rey: La Serie”

Como albacea y viuda de Vicente Fernández, Cuquita Abarca entabló el año pasado, una demanda en contra de una televisora, por la transmisión de una serie no autorizada sobre la vida del ídolo, señalando delitos como violencia mediática y de género.

Entrevistada en exclusiva por Ventaneando, cuestionamos a Cuquita sobre el tema, pero también, sobre el veto que dicha televisora ha impuesto a la Dinastía Fernández a raíz de ese reclamo, de hecho ninguno de sus programas dio cobertura este miércoles al lanzamiento del nuevo disco de Vicente Fernández en el Rancho de los Tres Potrillos de Guadalajara.

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No, pues de eso se encargan los abogados, nosotros no tenemos nada que ver. Claro que sí

Muchas gracias, gracias TV Azteca, gracias por ese apoyo que siempre nos han dado, gracias por ese cariño y todo el éxito para la serie ‘El Rey’ con Jaime Camil

¿Qué mensaje tienen para Jaime Camil?

Cuquita, se refiere a la serie protagonizada por Jaime Camil, que se transmitirá a través de Azteca UNO, a partir del lunes próximo.

A mí, me da mucho gusto que vayan a presentarlo en TV Azteca, le mando todo, todo mi amor, mi bendición a Jaime Camil, por este estreno que va a ser un éxito, tiene que ser un éxito, porque es la que Vicente autorizó, entonces es eso. Mucho orgullo y la voy a ver

Te mandamos todo el cariño y la bendición de parte de mi madre para ti Jaime Camil, el cuarto potrillo, ya sabes que aquí tienes tu rancho y aquí tienes tu casa y los mejores deseos para todo TV Azteca, y que el público la disfrute como lo pensó y lo dirigió mi padre

¿Qué opina sobre el lanzamiento de sus nietos, Valentina y Emiliano?

Sobre el reciente lanzamiento musical de Valentina y Emiliano, los hijos que Alejandro Fernández procreó con Ximena Díaz, Doña Cuquita, también habló.

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