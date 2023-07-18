Jaime Camil nos contó lo que veremos en la serie de Vicente Fernández

Este martes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Jaime Camil, quien se dio cita para hablarnos sobre el estreno de “El Rey, Vicente Fernández”, serie que se estrenará en la pantalla de Azteca UNO el próximo 14 de agosto a las 19:30 horas.

¿Qué dijo Jaime Camil? El actor se mostró bastante entusiasmado con la llegada de “El Rey, Vicente Fernández” a la pantalla de Azteca UNO y recalcó que a diferencia de la que se estrenó hace meses en una plataforma de streaming, la que se transmitirá por nuestra señal será diferente gracias a Caracol y TV Azteca que realizaron una edición más lineal e interesante.

“Es una edición lineal de una narrativa lineal, un poquito más interesante para el público de Azteca UNO, así que estoy muy emocionado”, recalcó Jaime Camil, quien interpreta al ‘Charro de Huentitán’ en su edad adulta.

¿Jaime Camil no conoció a Vicente Fernández?

En una reciente entrevista que Pati Chapoy le hizo a Jaime Camil, el actor reconoció que no tuvo la oportunidad de conocer al intérprete de “El Rey”, “Mujeres divinas”, “Por tu maldito amor”, “Cuando yo quería ser grande” y “Hermoso cariño”, entre otras; sin embargo, le confesó que fue Cuquita, la esposa del finado cantante, quien lo llamó y le dio la bendición para interpretar a su marido.

“Cuquita me llamó (…) y muy linda, (es) un encanto de mujer. Es muy propia Cuquita y yo tuteándola todo igualado, pero es que yo me sentía en personaje. Padrísimo, nos dio la bendición y ya estamos en Azteca, urgía”, agregó entre risas Jaime Camil.

¿Qué aprendió de Vicente Fernández?

Al preguntarle sobre qué le había aprendido a Vicente Fernández, Jaime Camil declaró que “le aprendes en todo porque su tenacidad, sus ganas de triunfar y también un poco el hecho de que, como viene de nada y viene de un rancho, todo era así, no había ningún análisis. Era sencillo, de rancho, entrón y eso también hizo que se metiera en varios problemas como firmar contratos con managers hasta la eternidad… y ese tipo de cosas que fue aprendiendo en el camino”.

¿Cómo se preparó para actuar e interpretar a Vicente Fernández?

Jaime Camil reveló que un tip muy importante que le dio la familia de Vicente Ferández, fue que no se basara en las películas del cantante porque eran versiones exageradas de él. “Fue una preparación padrísima para el personaje, no solo mía, de mis compañeros Vicentes. Marcela Guirado que es una maravillosa actriz... Cuquita es el pegamento que siempre mantuvo a la familia Fernández unida”.

“(Estoy) Muy feliz, qué bueno que ya se estrena, estoy emocionado de que ya Azteca UNO vea esta historia, la historia que la familia quería ver, la historia que el propio Vicente autorizó”, añadió y reveló que estudió al cantante a través de entrevistas que el ‘Charro de Huentitán’ le concedió a diversos periodistas de México y el mundo.

Así mismo, Jaime Camil declaró que el proceso de leer los guiones fue bastante complicado porque su padre acababa de morir. “Fue muy duro, tuvimos que parar lectura de guiones muchas veces todos porque tuvimos que dejar soltar el llanto y las emociones”. Por último, destacó el trabajo que hicieron los diferentes actores que interpretaron a Vicente Fernández.